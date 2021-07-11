ВИДЕО. Дебютный гол Шкурина в первом матче за Динамо

В субботу киевское «Динамо» провело контрольный поединок. Соперником команды Мирчи Луческу стал «бронзовый» призер чемпионата Швейцарии «Серветт». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Сравнял результат в конце поединка белорус Илья Шкурин, аренду которого киевский клуб оформил накануне вылета на второй учебно-тренировочный сбор.
Таким образом, Шкурин уже в своем дебютном матче за «Динамо» отметился точным ударом. Отметим, что белорус появился на поле на 74 минуте после выхода на замену.
Источник — YouTube
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