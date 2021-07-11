Аргентина – Бразилия. Месси против Неймара. Стартовые составы команд

11 июля в 03:00 пройдет финальный матч Копа Америка 2021

  • 11.07.2021 02:30
  • 387 просмотров
  • 0 комментариев
Аргентина – Бразилия. Месси против Неймара. Стартовые составы команд
© Twitter

11 июля в 03:00 в финальном матче Кубка Америки играют сборные Аргентины и Бразилии.

В прямом эфире поединок показывает видеосервис MEGOGO.

Аргентина – Бразилия. Месси против Неймара. Стартовые составы команд

Аргентина: Э. Мартинес, Монтиэль, Отаменди, Ромеро, Акунья, Паредес, де Пауль, Ло Сельсо, Месси, Ди Мария, Л. Мартинес.

Запас: Армани, Марчесин, Тальяфико, Пеццела, Агуэро, Паласиос, Н. Гонсалес, Родригес, Корреа, Гомес, Ли. Мартинес, Молина.

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Силва, Лоди, Каземиро, Фред, Пакета, Ришарлисон, Эвертон, Неймар.

Запас: Вевертон, Алиссон, Эмерсон, Милитао, Ортис, Алекс Сандро, Фабиньо, Дуглас Луис, Рибейро, Фирмино, Габриэл Барбоса, Винисиус.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности