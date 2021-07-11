11 июля в 03:00 в финальном матче Кубка Америки играют сборные Аргентины и Бразилии.
В прямом эфире поединок показывает видеосервис MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Аргентина – Бразилия. Месси против Неймара. Стартовые составы команд
Аргентина: Э. Мартинес, Монтиэль, Отаменди, Ромеро, Акунья, Паредес, де Пауль, Ло Сельсо, Месси, Ди Мария, Л. Мартинес.
Запас: Армани, Марчесин, Тальяфико, Пеццела, Агуэро, Паласиос, Н. Гонсалес, Родригес, Корреа, Гомес, Ли. Мартинес, Молина.
Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Силва, Лоди, Каземиро, Фред, Пакета, Ришарлисон, Эвертон, Неймар.
Запас: Вевертон, Алиссон, Эмерсон, Милитао, Ортис, Алекс Сандро, Фабиньо, Дуглас Луис, Рибейро, Фирмино, Габриэл Барбоса, Винисиус.
Источник — Sport.ua
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