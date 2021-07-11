Напутствие от королевы. Елизавета II пожелала удачи сборной Англии в финале

В воскресенье состоится финал чемпионата Европы

  • 11.07.2021 01:08
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Напутствие от королевы. Елизавета II пожелала удачи сборной Англии в финале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II пожелала удачи сборной Англии в финале Чемпионата Европы.

«55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и видеть, что значит для игроков, тренеров и персонала выход в финал крупного международного футбольного турнира и победа в нем. Хочу поздравить вас от себя лично и от всех членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы. Желаю вам удачи в завтрашнем матче, надеясь, что история станет не только свидетельницей вашего успеха, но и целеустремленности и стойкости духа», – сказано в сообщении королевы.

В воскресенье сборная Англии в финале Евро-2020 встретится с Италией.

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Источник — Sport.ua

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