Напутствие от королевы. Елизавета II пожелала удачи сборной Англии в финале

Королева Великобритании Елизавета II пожелала удачи сборной Англии в финале Чемпионата Европы.
«55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и видеть, что значит для игроков, тренеров и персонала выход в финал крупного международного футбольного турнира и победа в нем. Хочу поздравить вас от себя лично и от всех членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы. Желаю вам удачи в завтрашнем матче, надеясь, что история станет не только свидетельницей вашего успеха, но и целеустремленности и стойкости духа», – сказано в сообщении королевы.
В воскресенье сборная Англии в финале Евро-2020 встретится с Италией.
Источник — Sport.ua
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