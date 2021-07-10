В воскресенье, 11 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальный поединок чемпионата Европы. В главном поединке турнира сыграют сборные Италии и Англии. Арбитр из Нидерландов Бьорн Кейперс даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Украина», а также на видеосервисе Oll.tv.
Италия – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2020
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Англия.
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Источник — Sport.ua
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