Гарет САУТГЕЙТ: «В финал вышли две лучшие команды турнира»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии, который состоится в воскресенье, 11 июля:

«Это выдающаяся команда. Думаю, что в финал вышли две лучших команды турнира. В этом нет сомнений. Результат зависит от того, кто из нас лучше сыграет именно в этот день.

Выйдя в финал, ты должен выиграть его. Мы знаем, что будет сложно, но победа должна быть нашей целью, в нее надо верить.

Я внимательно слежу за Италией уже два года, поэтому знаю, какую работу проделывает Роберто Манчини. У них очень четкие игровые идеи, отличный характер, они играют с большой энергией. Они хороши тактически, как и все итальянские команды. Но нынешняя сборная Италии играет современно, она отличается от итальянских команд, за которыми я следил в детстве.

Готовясь к финалу чемпионата Европы, мы воодушевлены. Мы прекрасно понимаем, что это значит для страны. Это было прекрасное путешествие, но, попав в финал, ты должен победить.

Мы сыграем против сборной с лучшей статистикой в Европе за последние три года. У них очень опытные игроки и невероятный тренер».