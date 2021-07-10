Гарет САУТГЕЙТ: «В финал вышли две лучшие команды турнира»

Наставник сборной Англии – о матче против Италии

  • 10.07.2021 16:29
  • 297 просмотров
  • 2 комментария
Гарет САУТГЕЙТ: «В финал вышли две лучшие команды турнира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии, который состоится в воскресенье, 11 июля:

«Это выдающаяся команда. Думаю, что в финал вышли две лучших команды турнира. В этом нет сомнений. Результат зависит от того, кто из нас лучше сыграет именно в этот день.

Выйдя в финал, ты должен выиграть его. Мы знаем, что будет сложно, но победа должна быть нашей целью, в нее надо верить.

Я внимательно слежу за Италией уже два года, поэтому знаю, какую работу проделывает Роберто Манчини. У них очень четкие игровые идеи, отличный характер, они играют с большой энергией. Они хороши тактически, как и все итальянские команды. Но нынешняя сборная Италии играет современно, она отличается от итальянских команд, за которыми я следил в детстве.

Готовясь к финалу чемпионата Европы, мы воодушевлены. Мы прекрасно понимаем, что это значит для страны. Это было прекрасное путешествие, но, попав в финал, ты должен победить.

Мы сыграем против сборной с лучшей статистикой в Европе за последние три года. У них очень опытные игроки и невероятный тренер».

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Источник — Sky Sports

(1 голос)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.07.2021 17:52
    0
    одну знаю - Италия, а вторая какая?
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 10.07.2021 16:34
    -2
    Вот это корректное высказывания. Лучшие на мира или Европы. А лучшие команды турнира. Потому что через месяц могло бы всё сложится иначе.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.07.2021 17:52
    0
    одну знаю - Италия, а вторая какая?
    Ссылка
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