Италия
0 : 0
Англия
11.07.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Италия – Англия. Финал Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июля в 22:00 видеотрансляцию финального матча Евро-2020

  • 10.07.2021 07:00
  • 101 просмотр
  • 0 комментариев
Италия – Англия. Финал Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля в финальном матче Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Англии.

Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

  • Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия – Англия. Финал Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Спрогнозируйте исход финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии, который состоится 11 июля в Лондоне.
    • 7.22% (14)
      1. Крупная победа Италии
    • 51.55% (100)
      2. Минимальная победа Италии
    • 6.7% (13)
      3. Победа Италии по пенальти
    • 5.67% (11)
      4. Победа Англии по пенальти
    • 25.77% (50)
      5. Минимальная победа Англии
    • 3.09% (6)
      6. Крупная победа Англии
    Результаты опроса Проголосовали — 194
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности