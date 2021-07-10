ГЕЛЬЗИН: «Олимпик может продолжить выступления, но с другими инвесторами»

Президент «Олимпика» - о перспективах клуба

  • 10.07.2021 15:23
  • 2119 просмотров
  • 3 комментария
ГЕЛЬЗИН: «Олимпик может продолжить выступления, но с другими инвесторами»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин оценил перспективы донецкого клуба, который снялся с нового сезона УПЛ:

«Возможность того, что «Олимпик» продолжит выступления, существует. Но уже с другими инвесторами и руководителями. Если их желания совпадут с возможностями, «Олимпик» может дальше играть.

Лично мы поддерживаем это и будем только за, если команда продолжит выступления. В какой именно лиге – об этом говорить преждевременно, но, конечно, хотелось бы, чтобы это дело было продолжено среди профессионалов».

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Источник — Sportarena

(7 голосов)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 10.07.2021 15:49
    +1
    johndow, 10.07.2021 15:24
    Ярославскому б место в УПЛ продал
    Не. Лучше годик в первой поиграть.
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 10.07.2021 15:33
    +1
    johndow, 10.07.2021 15:24
    Ярославскому б место в УПЛ продал
    Ну да, конечно. Суркисовские тролли тут так ныть начнут. У несенюка вообще кукуха слетит. Вонять будут весь сезон.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 10.07.2021 15:24
    0
    Ярославскому б место в УПЛ продал
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 10.07.2021 15:49
    +1
    johndow, 10.07.2021 15:24
    Ярославскому б место в УПЛ продал
    Не. Лучше годик в первой поиграть.
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 10.07.2021 15:33
    +1
    johndow, 10.07.2021 15:24
    Ярославскому б место в УПЛ продал
    Ну да, конечно. Суркисовские тролли тут так ныть начнут. У несенюка вообще кукуха слетит. Вонять будут весь сезон.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 10.07.2021 15:24
    0
    Ярославскому б место в УПЛ продал
    Ссылка
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