ГЕЛЬЗИН: «Олимпик может продолжить выступления, но с другими инвесторами»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин оценил перспективы донецкого клуба, который снялся с нового сезона УПЛ:

«Возможность того, что «Олимпик» продолжит выступления, существует. Но уже с другими инвесторами и руководителями. Если их желания совпадут с возможностями, «Олимпик» может дальше играть.

Лично мы поддерживаем это и будем только за, если команда продолжит выступления. В какой именно лиге – об этом говорить преждевременно, но, конечно, хотелось бы, чтобы это дело было продолжено среди профессионалов».