С повышенной ценой. Арена Львов отправила Руху новое предложение об аренде

Львовский «Рух» получил новое предложение от «Арены Львов» об аренде стадиона с повышенной ценой.
В заявлении «Руха» сказано: «Сегодня же, вдогонку решению УАФ о лишении стадиона «Украина» 3-й категории, руководство «Арены Львов» направило «Руху» новое коммерческое предложение.
В нем увеличена арендная плата за один матч еще на 30% – до 270 тысяч гривен за матч. Это, наверное, комиссия руководству УАФ за лоббирование интересов?»
Рух готов прекратить существование. Официальное заявление клуба
Источник — ФК Рух Львов
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