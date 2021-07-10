С повышенной ценой. Арена Львов отправила Руху новое предложение об аренде

Львовский «Рух» получил новое предложение от «Арены Львов» об аренде стадиона с повышенной ценой.

В заявлении «Руха» сказано: «Сегодня же, вдогонку решению УАФ о лишении стадиона «Украина» 3-й категории, руководство «Арены Львов» направило «Руху» новое коммерческое предложение.

В нем увеличена арендная плата за один матч еще на 30% – до 270 тысяч гривен за матч. Это, наверное, комиссия руководству УАФ за лоббирование интересов?»

Рух готов прекратить существование. Официальное заявление клуба