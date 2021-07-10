ВИДЕО. Я картошку жарить не умею! Шкурин дал обещание, если забьет 10 голов

Новичок киевского «Динамо» Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями от перехода в новый клуб из московского ЦСКА на правах аренды.

Белорусский форвард пообещал привезти команде картошку, если забьет 10 голов за сезон.

– Есть предложение: если забиваешь за сезон 10 голов – жаришь на всю команду картошку.

– Я не умею жарить картошку. Правда. Если я ее поджарю – все останутся голодными. Я могу ее просто привезти, но жарить не буду.

Промо-ролик. Презентация Ильи Шкурина в киевском «Динамо»