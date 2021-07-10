ВИДЕО. Я картошку жарить не умею! Шкурин дал обещание, если забьет 10 голов

Новый форвард «Динамо» пообещал привезти картошку, но жарить отказался

  • 10.07.2021 00:45
  • 351 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Я картошку жарить не умею! Шкурин дал обещание, если забьет 10 голов
© ФК Динамо Киев. Илья Шкурин

Новичок киевского «Динамо» Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями от перехода в новый клуб из московского ЦСКА на правах аренды.

Белорусский форвард пообещал привезти команде картошку, если забьет 10 голов за сезон.

– Есть предложение: если забиваешь за сезон 10 голов – жаришь на всю команду картошку. 

– Я не умею жарить картошку. Правда. Если я ее поджарю – все останутся голодными. Я могу ее просто привезти, но жарить не буду. 

Промо-ролик. Презентация Ильи Шкурина в киевском «Динамо»

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Voxa Hvedyk
    online
      Voxa Hvedyk, 10.07.2021 01:01
    0

    Бульбаш картошку жарить не умеет?...
    Стыд и срам...
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    online
      Voxa Hvedyk, 10.07.2021 01:01
    0

    Бульбаш картошку жарить не умеет?...
    Стыд и срам...
    Ссылка
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