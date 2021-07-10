ВИДЕО. Я картошку жарить не умею! Шкурин дал обещание, если забьет 10 голов

Новичок киевского «Динамо» Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями от перехода в новый клуб из московского ЦСКА на правах аренды.
Белорусский форвард пообещал привезти команде картошку, если забьет 10 голов за сезон.
– Есть предложение: если забиваешь за сезон 10 голов – жаришь на всю команду картошку.
– Я не умею жарить картошку. Правда. Если я ее поджарю – все останутся голодными. Я могу ее просто привезти, но жарить не буду.
Промо-ролик. Презентация Ильи Шкурина в киевском «Динамо»
Источник — ФК Динамо Киев
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Бульбаш картошку жарить не умеет?...
Стыд и срам...
Бульбаш картошку жарить не умеет?...
Стыд и срам...
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