ШКУРИН: «Украина – приветливая и уютная. Динамо – клуб с великой историей»

Новичок киевского «Динамо» Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями от перехода в новый клуб из московского ЦСКА на правах аренды:

– Илья, добро пожаловать в клуб! Что для тебя значит этот переход? Что знаешь о Динамо?

– Спасибо большое! О клубе знаю достаточно, ведь Украина и Беларусь – непосредственные соседи. К тому же клуб большой, клуб с великой историей, с великими игроками и тренерами. Так что слышал достаточно.

– Не советовался со своими соотечественниками Александром Хацкевичем и Никитой Корзуном перед подписанием контракта с Динамо?

– С Александром Хацкевичем знаком заочно. Ни с кем не советовался. Переход состоялся очень быстро. Я даже толком подумать не успел, но таким шансом было грех не воспользоваться. Это большая возможность – хорошая лига, клуб – чемпион с богатейшей историей.

– Ты понимаешь, насколько высокий здесь груз ответственности, учитывая, что Динамо – самый титулованный клуб постсоветского пространства, чемпион Украины и участник Лиги чемпионов?

– Да. Несмотря на то, что это в первую очередь – большая возможность, в то же время это и большая ответственность. Насколько она большая я прекрасно осознаю.

– Будучи игроком Витебска, ты несколько раз бывал на тренировочных сборах в Украине. Как тебе наша страна?

– Я был один раз. Но я был здесь с другой командой на сборах. Приветливая, уютная страна.

– А Киев нравится?

В Киев прилетел вчера. Посмотрел из окна машины по сути только на реку. На контрасте с Москвой город не такой уж и большой. Наверное, это хорошо. Да и пробки я бы не сказал, что какие-то критичные, даже в час пик. Очень спокойный, чистый, уютный город с отзывчивыми людьми.

– По антропометрии и стилю игры ты похож на основного нападающего Динамо, который получил травму на Евро-2020. Успел уже с кем-то пообщаться?

– Пообщаться не успел, так как я поздно приехал с медобследования и сразу с корабля на бал выскочил на поле. Пообщались, посмеялись немного и все.

– То есть тебя представили команде?

– Нет, еще не успели, поскольку я в процессе тренировки выбежал на поле как мужик из-за забора. Я размялся и сразу вышел на тренировку с основной группой.

– Возможно, ты уже осмотрел тренировочную базу Динамо. Как тебе условия?

– Условия потрясающие, тут и говорить нечего. Много полей, все шикарно.

– Динамо – довольно молодая команда. Много молодых ребят сейчас выстрелили и стали игроками национальной сборной. Для тебя как для молодого футболиста это тоже шанс проявить себя?

– Конечно! Особенно учитывая, кто сейчас тренер в Динамо, этот шанс увеличивается.

– Какие у тебя ожидания от работы с Луческу?

– В первую очередь, скажу банальную вещь – достичь тех результатов командных, которые стоят перед Динамо Киев. А во-вторых – развиваться самому и, возможно, выйти на другой уровень. Я верю, что мне помогут здесь.

– Есть предложение: если забиваешь за сезон 10 голов – жаришь на всю команду картошку…

– Я не умею жарить картошку. Правда. Если я ее поджарю – все останутся голодными. Я могу ее просто привезти, но жарить не буду.

– Что ты можешь пообещать болельщикам Динамо?

– Все, что я могу пообещать от себя – полностью выкладываться на тренировках и в играх. И стыдно в этом плане за самоотдачу точно не будет.