ВИДЕО. Металлист в контрольном матче пропустил гол с чужой половины поля

В заключительном контрольном матче первого летнего сбора харьковский «Металлист» разошелся боевым миром с одним из своих будущих соперников по Первой лиге – «Альянсом» из Липовой Долины (1:1).

Получился интересный боек с большим количеством борьбы и небольшим количеством по-настоящему голевых моментов. Достаточно сказать, что за 90 минут нескучной игры соперники нанесли всего по два удара в створ ворот. По одному из них стали голевыми.

За несколько минут до свистка на перерыв со своей (!) половины поля удалось забить полузащитнику гостей Шараю, который сильным ударом перекинул мяч через вышедшего слишком далеко из ворот новичка-голкипера «Металлиста» Бубенцова. Во втором тайме харьковчане отыгрались: Шопин прострелил с левого фланга, а Поступаленко его передачу замкнул.

В оставшееся время желто-синие создали еще ряд полумоментов (особенно жарко в штрафной «Альянса» стало после выхода на замену Подлепенца), но счет на табло больше не менялся – 1:1.

Таким образом, на первом сборе «Металлист» из четырех спаррингов выиграл три, еще в одном была зафиксирована ничья, общая разница мячей – 7:1. Впереди два выходных, а 12 июля команда пройдет медосмотр и возобновит тренировки. Запланированы и два тренировочных матча: предварительно на 17 и 18 число.

Товарищеский матч

9 июля. Харьков. Стадион «Солнечный»

«Металлист» Харьков – «Альянс» Липовая Долина – 1:1

Голы: Шарай, 41 (0:1), Поступаленко, 57 (1:1).

«Металлист»: Бубенцов (Рыбка, 46), Шамич (Мизюк, 46), Сарапий, Порох, Шопин, Ралюченко, Поступаленко (к), Краев (Стрижак, 46), Нехтий, Билоног (Подлепенец, 67), Жо (Рязанцев, 46). Главный тренер – Александр Кучер.

«Альянс»: Ефанов (Важинский, 46), Герт (Осадчий, 46), Неплях (игрок на просмотре, 46), Пикуль (к) (игрок на просмотре, 46; Пикуль, 75), Писный (Мудрик, 46), Лучик (Лебеденко, 46), Шарай (Ярошенко, 46), Поднебенный (Карноза, 46), Рогозинский (игрок на просмотре, 46), Загинайлов (игрок на просмотре, 46; Шпыренок, 79), Сидоренко (Агапов, 46). Главный тренер – Юрий Ярошенко.

Предупреждение: Карноза, 90+1.

Арбитр: Андрей Щепотьев, ассистенты арбитра: Александр Луценко, Александр Сагайдачный (все – Харьков).

ВИДЕО. Как Металлист пропустил с центра поля (с момента 49:00)