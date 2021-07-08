Альянс подпишет контракты с Карнозой и Шмигельским

Два новичка хорошо зарекомендовали себя на просмотре

  • 08.07.2021 11:07
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Альянс подпишет контракты с Карнозой и Шмигельским
© Денис Руденко. Артур Карноза

10 июля перволиговая команда из Липовой Долины проведет очередной спарринг - с «Металлистом».

С двумя летними новичками, находящимися на просмотре, «Альянс» уже определился. Это – Артур Карноза, ранее выступавший за «Кривбасс», и Богдан Шмигельский – из «ВПК-Агро». Им предложат подписать контракт.

Остальным потенциальным новичкам главный тренер Юрий Ярошенко предоставит еще один шанс проявить себя в контрольном матче с харьковчанами.

Напомним, что в подготовительный период «Альянс» запланировал сыграть пять спаррингов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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