Альянс подпишет контракты с Карнозой и Шмигельским

10 июля перволиговая команда из Липовой Долины проведет очередной спарринг - с «Металлистом».
С двумя летними новичками, находящимися на просмотре, «Альянс» уже определился. Это – Артур Карноза, ранее выступавший за «Кривбасс», и Богдан Шмигельский – из «ВПК-Агро». Им предложат подписать контракт.
Остальным потенциальным новичкам главный тренер Юрий Ярошенко предоставит еще один шанс проявить себя в контрольном матче с харьковчанами.
Напомним, что в подготовительный период «Альянс» запланировал сыграть пять спаррингов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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