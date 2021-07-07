Альянс просматривает Карнозу и Мудрыка

6 июля «Альянс» в рамках подготовки к новому сезоне провел контрольный матч против СК «Полтава». Встреча состоялась в Ахтырке и завершилась победой «Альянса» со счетом 4:2.

Команда из Липовой Долины просматривает полузащитников Артура Карнозу и Владислава Мудрыка.

Последним клубом 30-летнего Карнозы был «Кривбасс». Ранее он также выступал за «Днепр», «Нефтяник-Укрнафту», «Севастополь», «Карпаты», «Черноморец», «Днепр-1» и «Минай».

20-летний Мудрык является воспитанником «Карпат». Прошлый сезон провел в составе «Карпаты Львов» во Второй лиге.