Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я соскучилась по теннису»

Сегодня Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA в Гамбурге, обыграв в двух сетах Сару Эррани. Украинка, которая проводит свой первый турнир после возвращения, поделилась впечатлениями от матча:

«Что мне нужно было для победы сегодня? Да все нужно было (смеется), конечно, терпение обязательно. Игра то шла, то не шла, но я старалась сделать все, что в моих силах. Думаю, что мне нужно больше матчевой практики. Конечно, дают знать о себе нервы, я переживаю, но вместе с тем лучшее, что я чувствую сейчас, это то, что я могу играть и соревноваться. Мне нравится играть в Гамбурге, я соскучилась по теннису и всему, что с ним связано. Я рада, что играю тут. Надеюсь, что и зрителям игра тоже понравилась, спасибо, за вашу поддержку.

Если говорить о предстоящем матче против Габриэлы Русе, то я сегодня впервые видела, как она играет. Вчера мы разговаривали в раздевалке, она приятная девушка. Для меня важно быть сосредоточенной. Не имеет значения, что она квалифайер. Она – хороший игрок, я – хороший игрок, надеюсь, что у нас получится интересный матч».