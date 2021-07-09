Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я соскучилась по теннису»

Украинка – о победе над Сарой Эррани

  • 09.07.2021 20:49
  • 98 просмотров
  • 0 комментариев
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я соскучилась по теннису»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Сегодня Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA в Гамбурге, обыграв в двух сетах Сару Эррани. Украинка, которая проводит свой первый турнир после возвращения, поделилась впечатлениями от матча:

«Что мне нужно было для победы сегодня? Да все нужно было (смеется), конечно, терпение обязательно. Игра то шла, то не шла, но я старалась сделать все, что в моих силах. Думаю, что мне нужно больше матчевой практики. Конечно, дают знать о себе нервы, я переживаю, но вместе с тем лучшее, что я чувствую сейчас, это то, что я могу играть и соревноваться. Мне нравится играть в Гамбурге, я соскучилась по теннису и всему, что с ним связано. Я рада, что играю тут. Надеюсь, что и зрителям игра тоже понравилась, спасибо, за вашу поддержку.

Если говорить о предстоящем матче против Габриэлы Русе, то я сегодня впервые видела, как она играет. Вчера мы разговаривали в раздевалке, она приятная девушка. Для меня важно быть сосредоточенной. Не имеет значения, что она квалифайер. Она – хороший игрок, я – хороший игрок, надеюсь, что у нас получится интересный матч».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности