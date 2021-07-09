ТЕБАС: «Месси не может подписать контракт с Барселоной на прежних условиях»

Президент Ла Лиги – о будущем Лионеля Месси

  • 09.07.2021 19:56
  • 896 просмотров
  • 2 комментария
ТЕБАС: «Месси не может подписать контракт с Барселоной на прежних условиях»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал перспективы Лионеля Месси, который сейчас находится в статусе свободного агента:

«Он не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях, это невозможно. Я не думаю, что какой-либо европейский клуб сможет заплатить такую сумму.

«Манчестер Сити» потерял 270 миллионов евро [во время пандемии], поэтому очевидно, что они даже не могут рассматривать возможность подписать Месси с той же зарплатой.

Если же они это сделают, то это будет финансовый допинг. Я и Гвардиоле говорил об этом. Прямо сказал ему: «Вы бы выиграли столько титулов без такого финансового допинга?».

Такие вещи действительно разрушают футбол. Речь в этом случае идет не о настоящих деньгах, потому что они генерируются не клубами. Если деньги в футбольной индустрии генерируются не футболом, это вызывает инфляцию. Плохую инфляцию.

Это просто портит футбол, потому что клубы живут не по средствам. Нам нужно действительно бороться с этим, и мы будем продолжать делать это постоянно.

Это одна из наших нерешенных проблем в европейском футболе, и если она не будет решена в ближайшее время, это может привести нас к очень сложной финансовой ситуации».

Ранее сообщалось о том, что Месси уже согласовал новый контракт с «Барселоной».

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Источник — Sky Sports

(7 голосов)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 09.07.2021 20:43
    0
    Секундочку, ану нагадайте, який борг у Барси? Бо МанСіті хоча б за АПЛ бабла підняв не хило. А Барса що?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 09.07.2021 20:17
    0
    Тебя забыли спросить.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 09.07.2021 20:43
    0
    Секундочку, ану нагадайте, який борг у Барси? Бо МанСіті хоча б за АПЛ бабла підняв не хило. А Барса що?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 09.07.2021 20:17
    0
    Тебя забыли спросить.
    Ссылка
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