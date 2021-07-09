ТЕБАС: «Месси не может подписать контракт с Барселоной на прежних условиях»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал перспективы Лионеля Месси, который сейчас находится в статусе свободного агента:

«Он не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях, это невозможно. Я не думаю, что какой-либо европейский клуб сможет заплатить такую сумму.

«Манчестер Сити» потерял 270 миллионов евро [во время пандемии], поэтому очевидно, что они даже не могут рассматривать возможность подписать Месси с той же зарплатой.

Если же они это сделают, то это будет финансовый допинг. Я и Гвардиоле говорил об этом. Прямо сказал ему: «Вы бы выиграли столько титулов без такого финансового допинга?».

Такие вещи действительно разрушают футбол. Речь в этом случае идет не о настоящих деньгах, потому что они генерируются не клубами. Если деньги в футбольной индустрии генерируются не футболом, это вызывает инфляцию. Плохую инфляцию.

Это просто портит футбол, потому что клубы живут не по средствам. Нам нужно действительно бороться с этим, и мы будем продолжать делать это постоянно.

Это одна из наших нерешенных проблем в европейском футболе, и если она не будет решена в ближайшее время, это может привести нас к очень сложной финансовой ситуации».

Ранее сообщалось о том, что Месси уже согласовал новый контракт с «Барселоной».