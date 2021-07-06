Источник: Барселона договорилась по новому контракту с Месси

Вопрос лишь в том, когда о продлении сообщат официально

  • 06.07.2021 17:10
  • 481 просмотр
  • 3 комментария
Источник: Барселона договорилась по новому контракту с Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта лаконично прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта Лионеля Месси, который сейчас формально находится в статусе свободного агента:

«С контрактом Месси все идет хорошо», - заявил Лапорта.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны договорились по поводу нового контракта несколько дней назад. Сейчас вопрос лишь в том, когда о продлении контракта Месси объявят официально.

Вчера сообщалось о том, что известный порносайт готов частично профинансировать продление контракта с Месси.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 06.07.2021 17:24
    0
    Trasher311987, 06.07.2021 17:16
    Бедный депай.
    Жалко пацана будет в тени как в Милане
    В Манчестере.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 17:16
    -1
    Бедный депай.
    Жалко пацана будет в тени как в Милане
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
      Вадим Кузьменко, 06.07.2021 17:12
    0
    У нас проблемы с деньгами а давайте в бухаете кучу балла в возрастного игрока
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 06.07.2021 17:24
    0
    Trasher311987, 06.07.2021 17:16
    Бедный депай.
    Жалко пацана будет в тени как в Милане
    В Манчестере.
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 06.07.2021 17:12
    0
    У нас проблемы с деньгами а давайте в бухаете кучу балла в возрастного игрока
    Ссылка
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