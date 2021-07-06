Источник: Барселона договорилась по новому контракту с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта лаконично прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта Лионеля Месси, который сейчас формально находится в статусе свободного агента:
«С контрактом Месси все идет хорошо», - заявил Лапорта.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны договорились по поводу нового контракта несколько дней назад. Сейчас вопрос лишь в том, когда о продлении контракта Месси объявят официально.
Вчера сообщалось о том, что известный порносайт готов частично профинансировать продление контракта с Месси.
Источник — Twitter
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Жалко пацана будет в тени как в Милане
Жалко пацана будет в тени как в Милане
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