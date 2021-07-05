Порносайт готов помочь Барселоне продлить контракт с Месси

Сейчас аргентинец находится в статусе свободного агента

  • 05.07.2021 23:21
  • 1332 просмотра
  • 3 комментария
Порносайт готов помочь Барселоне продлить контракт с Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истек в конце июня, и сейчас 34-летний аргентинец формально находится в статусе свободного агента.

Помощь «Барселоне» в продлении контракта со своим лидером может прийти откуда не ждали – от порносайта Stripchat. Он готов заплатить каталонцам 10 миллионов долларов для того, чтобы профинансировать новый контракт Месси.

Взамен «Барселона» должна сделать платформу Stripchat своим стриминговым партнером на следующий сезон.

«Как заядлый футбольный фанат, я знаю, что «Барселона» ищет средства, которые позволили бы ей продлить контракт с ее лицом – Лионелем Месси. Будет жаль, если Лео, проведя в клубе 20 лет, уйдет.

Чтобы помочь с финансовой стороной сделки, я бы хотел предложить 10 миллионов долларов за право быть основным стриминг-партнером клуба в ближайшем сезоне.

Stripchat специализируется на качественных стримах для взрослых, и ежемесячная аудитория по всему миру составляет 420 миллионов фанатов.

Воспользовавшись своими технологиями, мы могли бы доставить особое удовольствие болельщикам, транслируя футбольные матчи с участием Месси на весь мир», - заявил вице-президент Stripchat Макс Беннетт.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Star

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.07.2021 23:51
    0
    На халяву,за какие-то жалкие 10 лимонов,хотят удвоить свою аудиторию любителей порнухи... На месте Барсы надо соглашаться,только сумма отступных должна быть на порядок выше.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 05.07.2021 23:44
    0
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 05.07.2021 23:32
    0
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.07.2021 23:51
    0
    На халяву,за какие-то жалкие 10 лимонов,хотят удвоить свою аудиторию любителей порнухи... На месте Барсы надо соглашаться,только сумма отступных должна быть на порядок выше.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 05.07.2021 23:44
    0
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 05.07.2021 23:32
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности