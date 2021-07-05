Порносайт готов помочь Барселоне продлить контракт с Месси

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истек в конце июня, и сейчас 34-летний аргентинец формально находится в статусе свободного агента.

Помощь «Барселоне» в продлении контракта со своим лидером может прийти откуда не ждали – от порносайта Stripchat. Он готов заплатить каталонцам 10 миллионов долларов для того, чтобы профинансировать новый контракт Месси.

Взамен «Барселона» должна сделать платформу Stripchat своим стриминговым партнером на следующий сезон.

«Как заядлый футбольный фанат, я знаю, что «Барселона» ищет средства, которые позволили бы ей продлить контракт с ее лицом – Лионелем Месси. Будет жаль, если Лео, проведя в клубе 20 лет, уйдет.

Чтобы помочь с финансовой стороной сделки, я бы хотел предложить 10 миллионов долларов за право быть основным стриминг-партнером клуба в ближайшем сезоне.

Stripchat специализируется на качественных стримах для взрослых, и ежемесячная аудитория по всему миру составляет 420 миллионов фанатов.

Воспользовавшись своими технологиями, мы могли бы доставить особое удовольствие болельщикам, транслируя футбольные матчи с участием Месси на весь мир», - заявил вице-президент Stripchat Макс Беннетт.