Новый клуб Балотелли хочет подписать еще одного звездного игрока

Турецкий клуб «Адана Демирспор» проявляет интерес к бразильскому защитнику Давиду Луису. Он сейчас находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с лондонским «Арсеналом».
В прошлом сезоне Давид Луис провел за «Арсенал» 30 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Сам 34-летний бразильский игрок хотел бы продолжить карьеру в МЛС.
Напомним, ранее «Адана Демирспор» подписала скандального итальянского форварда Марио Балотелли.
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Источник — BBC
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