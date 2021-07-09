Новый клуб Балотелли хочет подписать еще одного звездного игрока

Турецкий клуб «Адана Демирспор» проявляет интерес к бразильскому защитнику Давиду Луису. Он сейчас находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с лондонским «Арсеналом».

В прошлом сезоне Давид Луис провел за «Арсенал» 30 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Сам 34-летний бразильский игрок хотел бы продолжить карьеру в МЛС.

Напомним, ранее «Адана Демирспор» подписала скандального итальянского форварда Марио Балотелли.