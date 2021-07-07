ОФИЦИАЛЬНО: Балотелли подписал контракт с турецким клубом

Итальянский форвард продолжит карьеру в «Адане Демирспор»

  • 07.07.2021 17:56
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ОФИЦИАЛЬНО: Балотелли подписал контракт с турецким клубом
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний итальянский нападающий Марио Балотелли заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Марио перешел в новую команду в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Балотелли защищал цвета итальянской «Монцы», за которую провел 14 матчей во всех турнирах, где забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт Балотелли с новым кубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Марио составляет €1,5 миллиона.

«Адана Демирспор» — новичок турецкой Суперлиги.

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Источник — Instagram

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