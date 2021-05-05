Защитник Арсенала продолжит карьеру в МЛС

Давид Луис покинет «Арсенал» в конце сезона

  • 05.05.2021 17:31
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Защитник Арсенала продолжит карьеру в МЛС
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Луис

Контракт Давида Луиса с «Арсеналом» истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен. Бразильский защитник станет одной из жертв кадровой чистки в стане «Канониров».

С большой долей вероятности, свою карьеру Давид Луис продолжит в МЛС. Он уже предложил свои услуги двум клубам, названия которых не сообщаются.

В нынешнем сезоне Давид Луис провел за «Арсенал» 30 матчей во всех турнирах и забил в них 2 гола.

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Источник — CBS Sports

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