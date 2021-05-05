Защитник Арсенала продолжит карьеру в МЛС

Контракт Давида Луиса с «Арсеналом» истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен. Бразильский защитник станет одной из жертв кадровой чистки в стане «Канониров».
С большой долей вероятности, свою карьеру Давид Луис продолжит в МЛС. Он уже предложил свои услуги двум клубам, названия которых не сообщаются.
В нынешнем сезоне Давид Луис провел за «Арсенал» 30 матчей во всех турнирах и забил в них 2 гола.
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Источник — CBS Sports
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