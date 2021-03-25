Арсенал этим летом устроит масштабную распродажу

Лондонский «Арсенал» в конце сезона планирует разгрузить платежную ведомость.
Как сообщает английская пресса, лондонцы готовы продать сразу пятерых футболистов. Речь идет о защитниках Экторе Бельерине и Давиде Луисе, хавбеках Мохамеде Эль-Ненни, а также с нападающих Александре Ляказетте и Эдварде Нкетиа.
Контракт Давида Луиса с «Арсеналом» подходит к концу уже этим летом, и клуб не планирует продлевать соглашение с 33-летним бразильцем (в апреле Луису исполнится 34 года). Трудовые соглашения Эль-Ненни, Нкетиа и Ляказетта действуют до 30 июня 2022 года, и именно ближайшим летом за них можно выручить какие-то деньги, чтобы по окончании контракта они не ушли свободными агентами.
Продав этих игроков клуб намерен усилить полузащиту. Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен выкупить хавбека «Реала» Мартина Эдегора.
Источник — Daily Mirror
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