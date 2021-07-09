Коваленко вновь травмировался в Аталанте. Его будущее в клубе под вопросом

Не исключено, что хавбек так и не сумеет показать себя на тренировках перед Джан Пьеро Гасперини

  • 09.07.2021 15:18
  • 2051 просмотр
  • 8 комментариев
Коваленко вновь травмировался в Аталанте. Его будущее в клубе под вопросом
© Instagram. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вынужден пропустить ближайшие недели тренировочного процесса своей команды из-за очередной травмы, которую он получил накануне.

Отмечается, что из-за мышечных проблем Коваленко не сможет тренироваться в полную силу как минимум до начала августа, что ставит под сомнение его возможность показать себя в работе перед главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Не исключается, что в следующем сезоне Коваленко в «Аталанте» мы не увидим, ведь на полузащитника претендует «Эмполи», хотя клуб из Бергамо якобы готов рассматривать исключительно вариант с арендой украинского легионера.

В минувшем сезоне Коваленко, перебравшийся в «Аталанту» в январе из «Шахтера», сыграл только три минуты в одном поединке Серии А. После этого хавбек получил травму бедра, которая в конечном итоге не позволила Виктору попасть в финальную заявку сборной Украины на Евро-2020.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Nordenus
    online
      Nordenus, 09.07.2021 15:55
    -1
    Коваленко и Беседин два наших бревна
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 09.07.2021 15:55
    +1
    Для нормальних клубів,типу Мілана та Ювентуса три хвилини навіть забагато,щоб розгледіти в Коваленкові супермегазвєзду.Ось вихопить Емполі сомородка-будуть тоді гранди лікті кусати.
    Ссылка
    Дмитрий Шевченко
    online
      Дмитрий Шевченко, 09.07.2021 15:51
    +1
    когда он успевает??? из раздевалки не выпускать, пороги высокие!!!!
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 09.07.2021 15:42
    0
    Не везёт
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 09.07.2021 15:36
    0
    Господи, какой позор...
    Ковалекнко - это сильнейшая антиреклама, перехода наших футболистов в топ лиги!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:28
    +3
    Аталанта скоро попросит свои 6ОО тыс обратно
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 09.07.2021 15:26
    +4
    Коваленко создан для балета а не для футбола
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.07.2021 15:19
    +2
    Как только дают нагрузку наши "спортсмены" футболисты начинают получать травмы, неспособные пробежать по 20 км за день.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 09.07.2021 15:26
    +4
    Коваленко создан для балета а не для футбола
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:28
    +3
    Аталанта скоро попросит свои 6ОО тыс обратно
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.07.2021 15:19
    +2
    Как только дают нагрузку наши "спортсмены" футболисты начинают получать травмы, неспособные пробежать по 20 км за день.
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 09.07.2021 15:55
    +1
    Для нормальних клубів,типу Мілана та Ювентуса три хвилини навіть забагато,щоб розгледіти в Коваленкові супермегазвєзду.Ось вихопить Емполі сомородка-будуть тоді гранди лікті кусати.
    Ссылка
    Дмитрий Шевченко
    online
      Дмитрий Шевченко, 09.07.2021 15:51
    +1
    когда он успевает??? из раздевалки не выпускать, пороги высокие!!!!
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 09.07.2021 15:42
    0
    Не везёт
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 09.07.2021 15:36
    0
    Господи, какой позор...
    Ковалекнко - это сильнейшая антиреклама, перехода наших футболистов в топ лиги!
    Ссылка
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