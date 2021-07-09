Коваленко вновь травмировался в Аталанте. Его будущее в клубе под вопросом

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вынужден пропустить ближайшие недели тренировочного процесса своей команды из-за очередной травмы, которую он получил накануне.

Отмечается, что из-за мышечных проблем Коваленко не сможет тренироваться в полную силу как минимум до начала августа, что ставит под сомнение его возможность показать себя в работе перед главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Не исключается, что в следующем сезоне Коваленко в «Аталанте» мы не увидим, ведь на полузащитника претендует «Эмполи», хотя клуб из Бергамо якобы готов рассматривать исключительно вариант с арендой украинского легионера.

В минувшем сезоне Коваленко, перебравшийся в «Аталанту» в январе из «Шахтера», сыграл только три минуты в одном поединке Серии А. После этого хавбек получил травму бедра, которая в конечном итоге не позволила Виктору попасть в финальную заявку сборной Украины на Евро-2020.