Клуб Серии A готов взять Коваленко в аренду на сезон

Украинский хавбек может оказаться в «Эмполи»

  • 09.07.2021 14:28
  • 379 просмотров
  • 2 комментария
Клуб Серии A готов взять Коваленко в аренду на сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских СМИ, «Эмполи» готов взять атакующего полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко в аренду на один сезон.

Сейчас клуб ждет решение наставника Джан Пьеро Гасперини, который оценит форму Коваленко во время предсезонной подготовки.

Коваленко после перехода из «Шахтера» зимой сыграл за новую команду всего один матч.

Сам игрок заявил о намерении бороться за место в основе «Аталанты», однако итальянские СМИ регулярно отправляют хавбека в разные команды Серии A.

«Эмполи» по итогам прошлого сезона вернулся в Серию A.

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Источник — TMW

(3 голоса)

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Комментарии
    F&D
    online
      F&D, 09.07.2021 14:45
    0
    Ну возьмите плотника хоть кто-то
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 14:40
    0
    Большой успех будет если возьмут, и я не шучу ща
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 09.07.2021 14:45
    0
    Ну возьмите плотника хоть кто-то
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 14:40
    0
    Большой успех будет если возьмут, и я не шучу ща
    Ссылка
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