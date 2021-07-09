Клуб Серии A готов взять Коваленко в аренду на сезон

По информации итальянских СМИ, «Эмполи» готов взять атакующего полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко в аренду на один сезон.

Сейчас клуб ждет решение наставника Джан Пьеро Гасперини, который оценит форму Коваленко во время предсезонной подготовки.

Коваленко после перехода из «Шахтера» зимой сыграл за новую команду всего один матч.

Сам игрок заявил о намерении бороться за место в основе «Аталанты», однако итальянские СМИ регулярно отправляют хавбека в разные команды Серии A.

«Эмполи» по итогам прошлого сезона вернулся в Серию A.