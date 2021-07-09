Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Выступления Украины на Евро-2020 мне понравилось»

Специалист похвалил национальную команду

  • 09.07.2021 10:04
  • 392 просмотра
  • 1 комментарий
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Выступления Украины на Евро-2020 мне понравилось»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом футболист Артем Федецкий поделился мыслями о выступлении сборной Украины на Евро-2020.

«Понравился характер коллектива в поединке с Нидерландами. Да, мы проиграли тот матч, но важно, что после счета 0:2 сборная не бросила играть, отыгралась. Молодцы! Во встрече со Швецией не все получалось, однако у сине-желтых был виден азарт, глаза горели. Да и сам поединок получился захватывающим.

Разочаровал, естественно, второй тайм игры с Северной Македонией. Многие скажут о невыразительных действиях подопечных Андрея Шевченко в поединке Австрией, которую, наверное, многие считали проходной командой. Но на самом деле это очень сильная сборная. Наверняка у сине-желтых в голове сидел и ничейный результат, который их устраивал. Мы не увидели ту команду, которую привыкли видеть. А против англичан, думаю, у нас не было шансов, учитывая, даже кадровый потенциал. Хотя счет 0:4 оказался слишком большим. Сине-желтые не заслуживали на такое поражение.

Тем не менее, выступление сборной Украины на Евро мне понравилось. Как ни крути, но команда переписала историю. В таком турнире достойно дойти до четвертьфинала. Слабых соперников здесь нет. Те же северомакедонцы прилично потрепали нам нервы. Ждем следующего чемпионата Европы, и будем верить, что следующее поколение, сможет улучшить этот результат», - сказал Федецкий.

Напомним, Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, где со счетом 0:4 уступила Англии.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 09.07.2021 11:00
    +1
    Скорее- выступили слабенько,но результат добыли отличный
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.07.2021 11:00
    +1
    Скорее- выступили слабенько,но результат добыли отличный
    Ссылка
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