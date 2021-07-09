Каспер ШМЕЙХЕЛЬ: «Еще во втором тайме сказал о лазере арбитру»

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель рассказал, что еще во втором тайме матча 1/2 финала Евро-2020 против Англии (1:2) чувствовал лазер, о чем сообщил главному арбитру.

«Я не чувствовал лазер во время пенальти, потому что он был позади меня с правой стороны. Но я видел это во втором тайме и сказал арбитру. Думаю, он сказал об этом одному из своих коллег», - сказал Шмейхель.

Ранее сообщалось, что Шмейхелю светили лазером в лицо во время пенальти Кейна.