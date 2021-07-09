АХМЕДЗАДЕ: «Собираемся доказать, что достойны выступать в УПЛ»

Нападающий «Миная» Рустам Ахмедзаде прокомментировал решение «Олимпика» о снятии с чемпионата УПЛ и вероятное возвращение закарпатцев в класс сильнейших.

«Я не буду оригинален: в «Mинае» следили за ситуацией с «Олимпиком». Конечно, досадно, что «Олимпик» не справился с трудностями и вынужден был сойти с дистанции. Всякое бывает.

Если «Минаю» разрешат вернуться в УПЛ, то мы постараемся доказать, что достойны выступать на таком уровне. Конечно, в ближайшие дни «Mинаю» придется серьезно поработать на трансферном рынке ради усиления и надеюсь, у нас хватит времени, чтобы встретить новый сезон во всеоружии.

Сегодня мы проводили очередной спарринг - с «Мункачем», в котором из-за микротравмы я не смог принять участие. Но, думаю, что со следующей недели уже смогу тренироваться и играть по полной программе», - сказал Ахмедзаде.