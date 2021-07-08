Олег ДУЛУБ: «У Шкурина есть стержень. Он четко высказал свою позицию»

Белорусский тренер дал характеристику потенциальному новичку «Динамо»

  • 08.07.2021 22:28
  • 432 просмотра
  • 1 комментарий
Олег ДУЛУБ: «У Шкурина есть стержень. Он четко высказал свою позицию»
© С-Э. Илья Шкурин

Киевское «Динамо» близко к подписанию контракта с белорусским форвардом московского ЦСКА Ильей Шкуриным.

Белорусский тренер Олег Дулуб дал характеристику футболисту:

«Самое главное достоинство Шкурина – это игрок со стержнем. У него есть свое мнение, которое он отстаивает. Плюс эти события, которые произошли у нас, в стране. Он четко выразил свою позицию. В отличие от многих футболистов».

Ранее Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока действует режим Лукашенко.

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Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

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Комментарии
    Iurii
    online
      Iurii, 08.07.2021 22:41
    0
    Теперь будут брать за стержень?
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 08.07.2021 22:41
    0
    Теперь будут брать за стержень?
    Ссылка
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