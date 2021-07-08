Евгений АРАНОВСКИЙ: «Для Маккели это был очевидный фол»

Украинский арбитр прокомментировал решение нидерландского рефери в матче Англия — Дания (2:1)

  • 08.07.2021 18:32
  • 2008 просмотров
  • 5 комментариев
Евгений АРАНОВСКИЙ: «Для Маккели это был очевидный фол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский рефери Евгений Арановский дал оценку скандальному эпизоду с падением вингера сборной Англии Рахима Стерлинга в полуфинальном матче Англия — Дания (2:1) на Евро-2020.

«Постараюсь убедить болельщиков, что арбитр принял верное решение, в котором он был уверен. Арбитра может понять только другой рефери, потому что игроки, фанаты и тренеры не держали свисток и не знают, что это на самом деле. Арбитр — не фанат и не тренер, он не следует какому-то духу игры.

Эпизод можно разделить на три момента: первый — это второй мяч, который находился недалеко от игрового эпизода, второй — его трактовка, третий — работа VAR.

Мы все хорошо знаем Стерлинга. Арбитры на таком уровне готовятся и знают всех футболистов. Для Маккели это был очевидный фол, если бы были сомнения — он не назначил бы пенальти», — считает Арановский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрій Ковальов
    online
      Андрій Ковальов, 08.07.2021 20:08
    0
    На фото видно как защитник корпусом двинул в таз Стерлингу. Маккели знает что такое "Коробочка" по этому он не сомневался в фоле
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 08.07.2021 19:38
    0
    Saar, 08.07.2021 18:49
    Та ні, вони з арбітром ВАР гарний куш зірвпли за пропихування недокоманди у фігал!
    Так что же эта "недокоманда" немцам двоечку положила, да и датчан два дополнительных тайма в штрафной держала ?
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 08.07.2021 19:00
    0
    Рішення взяв на себе арбітр VAR.що значить очевидний фол для Меккелі?
    Ссылка
    var всегда прав
    online
      var всегда прав, 08.07.2021 18:50
    +2
    По правилам, посторонний предмет, мяч или кошка, если они не мешают развитию событий, не являются поводом для остановки игры. Мяч пробежали и он остался себе отдыхать.) А дальше - "коробочка"!
    Евгений (Благородный) прав на 101%!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 08.07.2021 18:49
    -1
    Та ні, вони з арбітром ВАР гарний куш зірвпли за пропихування недокоманди у фігал!
    Ссылка
    var всегда прав
    online
      var всегда прав, 08.07.2021 18:50
    +2
    По правилам, посторонний предмет, мяч или кошка, если они не мешают развитию событий, не являются поводом для остановки игры. Мяч пробежали и он остался себе отдыхать.) А дальше - "коробочка"!
    Евгений (Благородный) прав на 101%!
    Ссылка
    Андрій Ковальов
    online
      Андрій Ковальов, 08.07.2021 20:08
    0
    На фото видно как защитник корпусом двинул в таз Стерлингу. Маккели знает что такое "Коробочка" по этому он не сомневался в фоле
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 08.07.2021 19:38
    0
    Saar, 08.07.2021 18:49
    Та ні, вони з арбітром ВАР гарний куш зірвпли за пропихування недокоманди у фігал!
    Так что же эта "недокоманда" немцам двоечку положила, да и датчан два дополнительных тайма в штрафной держала ?
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 08.07.2021 19:00
    0
    Рішення взяв на себе арбітр VAR.що значить очевидний фол для Меккелі?
    Ссылка
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