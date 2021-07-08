Евгений АРАНОВСКИЙ: «Для Маккели это был очевидный фол»

Украинский рефери Евгений Арановский дал оценку скандальному эпизоду с падением вингера сборной Англии Рахима Стерлинга в полуфинальном матче Англия — Дания (2:1) на Евро-2020.
«Постараюсь убедить болельщиков, что арбитр принял верное решение, в котором он был уверен. Арбитра может понять только другой рефери, потому что игроки, фанаты и тренеры не держали свисток и не знают, что это на самом деле. Арбитр — не фанат и не тренер, он не следует какому-то духу игры.
Эпизод можно разделить на три момента: первый — это второй мяч, который находился недалеко от игрового эпизода, второй — его трактовка, третий — работа VAR.
Мы все хорошо знаем Стерлинга. Арбитры на таком уровне готовятся и знают всех футболистов. Для Маккели это был очевидный фол, если бы были сомнения — он не назначил бы пенальти», — считает Арановский.
Источник — Футбол 1/2/3
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