Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Большая ошибка. Это не пенальти»

Легендарный вратарь Петер Шмейхель поделился мнением по поводу спорного пенальти в матче полуфинала Евро-2020 Англия – Дания (2:1 в овертайме):
«Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго. Это не пенальти.
Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, судья допустил большую ошибку.
У меня весь телефон в сообщениях, что это не пенальти. Как бы то ни было, мы очень гордимся сборной Дании».
Источник — Beinsports.com
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