Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Большая ошибка. Это не пенальти»

Легенда сборной Дании – о полуфинале Евро-2020

  • 08.07.2021 15:25
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Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Большая ошибка. Это не пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Шмейхель

Легендарный вратарь Петер Шмейхель поделился мнением по поводу спорного пенальти в матче полуфинала Евро-2020 Англия – Дания (2:1 в овертайме):

«Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго. Это не пенальти.

Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, судья допустил большую ошибку.

У меня весь телефон в сообщениях, что это не пенальти. Как бы то ни было, мы очень гордимся сборной Дании».

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Источник — Beinsports.com

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