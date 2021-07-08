Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Большая ошибка. Это не пенальти»

Легендарный вратарь Петер Шмейхель поделился мнением по поводу спорного пенальти в матче полуфинала Евро-2020 Англия – Дания (2:1 в овертайме):

«Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго. Это не пенальти.

Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, судья допустил большую ошибку.

У меня весь телефон в сообщениях, что это не пенальти. Как бы то ни было, мы очень гордимся сборной Дании».