Виктор ВАЦКО: «Обидно, у Дании украли шанс»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020.

«Мне очень обидно за сборную Дании. Я считаю, что у них украли шанс. Англия была сильнее, она была фаворитом. Если бы была серия пенальти, за счет фактора Шмейхеля, Дания бы выиграла.

Шмейхель очень хорош при пенальти. Это даже показал одиннадцатиметровый от Кейна. По игре, с середины второго тайма, у Дании шансов не было», - сказал Вацко.

Напомним, что решающий гол в матче на 104-й минуте забил Гарри Кейн. Поводом для дискуссий стало назначение пенальти, после падения Рахима Стерлинга в штрафной зоне.