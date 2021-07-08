Виктор ВАЦКО: «Обидно, у Дании украли шанс»

Комментатор разочарован результатом полуфинала Евро-2020

  • 08.07.2021 13:18
  • 313 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Обидно, у Дании украли шанс»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020.

«Мне очень обидно за сборную Дании. Я считаю, что у них украли шанс. Англия была сильнее, она была фаворитом. Если бы была серия пенальти, за счет фактора Шмейхеля, Дания бы выиграла.

Шмейхель очень хорош при пенальти. Это даже показал одиннадцатиметровый от Кейна. По игре, с середины второго тайма, у Дании шансов не было», - сказал Вацко.

Напомним, что решающий гол в матче на 104-й минуте забил Гарри Кейн. Поводом для дискуссий стало назначение пенальти, после падения Рахима Стерлинга в штрафной зоне.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности