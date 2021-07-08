Что случилось? Кривцов не присоединится к Шахтеру на сборах в Австрии

Из-за травмы защитник остался в Киеве

  • 08.07.2021 10:48
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Что случилось? Кривцов не присоединится к Шахтеру на сборах в Австрии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Сборники Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Марлос, Георгий Судаков и Анатолий Трубин присоединились к «Шахтеру» и уже знакомятся с Роберто Де Дзерби на сборах в Австрии.

А вот защитник «горняков» и сборной Украины Сергей Кривцов уже не присоединится к команде на сборах в Австрии. Из-за травмы он остался в Киеве. Его ждет обследование с МРТ, после которого станет известно, на какой срок будет рассчитано его восстановление.

Напомним, что Кривцов получил травму в четвертьфинальном матче Евро-2020 против сборной Англии (0:4) и был заменен еще в первом тайме.

Добавим, что заключительный контрольный матч на первом сборе «горняки» проведут в пятницу, 9 июля, с немецким «Шальке». Начало в 19:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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