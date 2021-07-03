Кривцов получил травму в матче с Англией. Его заменил Цыганков

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов из-за травмы не сумел закончить матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии.
На 35-й минуте Кривцова заменил атакующий полузащитник Виктор Цыганков.
Учитывая, что сборная Украины уступает в счете, наставник Андрей Шевченко решил изменить схему, выпустив хавбека вместо защитника.
До матча стало известно о травме ведущего хавбека Руслана Малиновского.
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Источник — Sport.ua
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А нах я она вообще нужна была в это время?
А нах я она вообще нужна была в это время?
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