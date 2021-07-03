Кривцов получил травму в матче с Англией. Его заменил Цыганков

Защитник не доиграл первый тайм

  • 03.07.2021 22:40
  • 1617 просмотров
  • 2 комментария
Кривцов получил травму в матче с Англией. Его заменил Цыганков
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов из-за травмы не сумел закончить матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии.

На 35-й минуте Кривцова заменил атакующий полузащитник Виктор Цыганков.

Учитывая, что сборная Украины уступает в счете, наставник Андрей Шевченко решил изменить схему, выпустив хавбека вместо защитника.

До матча стало известно о травме ведущего хавбека Руслана Малиновского.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 03.07.2021 23:54
    +1
    Эпично Шева не смог сделать тройную замену на 90 минуте!!!
    А нах я она вообще нужна была в это время?
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 03.07.2021 22:57
    +3
    Ему и выходить не стоило на поле.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 03.07.2021 22:57
    +3
    Ему и выходить не стоило на поле.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 03.07.2021 23:54
    +1
    Эпично Шева не смог сделать тройную замену на 90 минуте!!!
    А нах я она вообще нужна была в это время?
    Ссылка
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