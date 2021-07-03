Что с Русланом? Малиновский не попал в заявку на матч против Англии

В окончательной заявке сборной Украины на матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020 неожиданно не оказалось полузащитника Руслана Малиновского.

Игрока «Аталанты» нет ни в основе, ни в запасе. Руслан на Евро-2020 провел 4 матча и сделал 1 ассист.

Пока что УАФ не сообщает, в чем причина отсутствия одного из ключевых футболистов. Ранее не было информации о травме.

Матч Украина - Англия стартует в 22:00.