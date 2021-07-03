Что с Русланом? Малиновский не попал в заявку на матч против Англии

Ранее о проблемах Руслана не сообщалось

  • 03.07.2021 20:52
  • 4128 просмотров
  • 6 комментариев
Что с Русланом? Малиновский не попал в заявку на матч против Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В окончательной заявке сборной Украины на матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020 неожиданно не оказалось полузащитника Руслана Малиновского.

Игрока «Аталанты» нет ни в основе, ни в запасе. Руслан на Евро-2020 провел 4 матча и сделал 1 ассист.

Пока что УАФ не сообщает, в чем причина отсутствия одного из ключевых футболистов. Ранее не было информации о травме.

Матч Украина - Англия стартует в 22:00.

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 03.07.2021 21:02
    0
    а що тут не зрозумілого? реально грав набагато нижче свого рівня.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 03.07.2021 21:01
    0
    Руслан на трибуне, будет руководить болельщиками!!!
    Ссылка
    Pucko-alex
    online
      Pucko-alex, 03.07.2021 21:01
    -3
    Неужели самое страшное? Не пел со всеми гимн?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 03.07.2021 21:00
    0
    Жопа!
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 03.07.2021 21:00
    +4
    Вообще непонятно ничего. Мне кажется что федерация должна дать хоть какие-то информацию
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 03.07.2021 20:59
    0
    это шутка?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 03.07.2021 20:57
    +5
    хреново
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 03.07.2021 20:57
    +5
    хреново
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 03.07.2021 21:00
    +4
    Вообще непонятно ничего. Мне кажется что федерация должна дать хоть какие-то информацию
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 03.07.2021 21:02
    0
    а що тут не зрозумілого? реально грав набагато нижче свого рівня.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 03.07.2021 21:01
    0
    Руслан на трибуне, будет руководить болельщиками!!!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 03.07.2021 21:00
    0
    Жопа!
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 03.07.2021 20:59
    0
    это шутка?
    Ссылка
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