Что с Русланом? Малиновский не попал в заявку на матч против Англии

В окончательной заявке сборной Украины на матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020 неожиданно не оказалось полузащитника Руслана Малиновского.
Игрока «Аталанты» нет ни в основе, ни в запасе. Руслан на Евро-2020 провел 4 матча и сделал 1 ассист.
Пока что УАФ не сообщает, в чем причина отсутствия одного из ключевых футболистов. Ранее не было информации о травме.
Матч Украина - Англия стартует в 22:00.
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Источник — Sport.ua
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