Малиновский травмирован, у Зинченко небольшие проблемы перед Англией

По информации Футбол 1, полузащитник Руслан Малиновский не попал в заявку на матч четвертьфинала Евро-2020 из-за травмы.

Характер повреждения не уточняется, но проблемы не связаны с грыжей, которая беспокоит Руслана в течение нынешнего сезона.

Кроме того, сообщается, что небольшие проблемы со здоровьем имеет Александр Зинченко.

Именно по этой причине Зинченко с Англией сыграет в центре поля, хотя изначально его планировали поставить на левый фланг.

В итоге слева латераля сыграет Виталий Миколенко.