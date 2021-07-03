Малиновский травмирован, у Зинченко небольшие проблемы перед Англией

По информации Футбол 1, полузащитник Руслан Малиновский не попал в заявку на матч четвертьфинала Евро-2020 из-за травмы.
Характер повреждения не уточняется, но проблемы не связаны с грыжей, которая беспокоит Руслана в течение нынешнего сезона.
Кроме того, сообщается, что небольшие проблемы со здоровьем имеет Александр Зинченко.
Именно по этой причине Зинченко с Англией сыграет в центре поля, хотя изначально его планировали поставить на левый фланг.
В итоге слева латераля сыграет Виталий Миколенко.
Источник — Sport.ua
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Все ж таки в Лондоні живе.
Діти мають Британське громадянство.
Хоча не виключено, що з Малиновського хитрий дід Гаспер "висмоктав" всі соки, і таки його гра на Євро на щось таке вказує.
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