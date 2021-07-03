Малиновский травмирован, у Зинченко небольшие проблемы перед Англией

Хавбек не сможет помочь в четвертьфинале

  • 03.07.2021 21:32
  • 6521 просмотр
  • 13 комментариев
Малиновский травмирован, у Зинченко небольшие проблемы перед Англией
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Футбол 1, полузащитник Руслан Малиновский не попал в заявку на матч четвертьфинала Евро-2020 из-за травмы.

Характер повреждения не уточняется, но проблемы не связаны с грыжей, которая беспокоит Руслана в течение нынешнего сезона.

Кроме того, сообщается, что небольшие проблемы со здоровьем имеет Александр Зинченко.

Именно по этой причине Зинченко с Англией сыграет в центре поля, хотя изначально его планировали поставить на левый фланг.

В итоге слева латераля сыграет Виталий Миколенко.

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Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
    Herbert Wells
    online
      Herbert Wells, 03.07.2021 21:50
    -4
    Зливає Шева!!!
    Все ж таки в Лондоні живе.
    Діти мають Британське громадянство.
    Хоча не виключено, що з Малиновського хитрий дід Гаспер "висмоктав" всі соки, і таки його гра на Євро на щось таке вказує.
    Ссылка
    kryakr
    online
      kryakr, 03.07.2021 21:49
    0
    Офигеть! Что с Малиной?
    Ссылка
    jam79
    online
      jam79, 03.07.2021 21:44
    +1
    ALKOSruLKA, 03.07.2021 21:40
    ... а я поставив 100 грн, що він забє... коеф 9,5 був...
    Повернення
    Ссылка
    viktorious
    online
      viktorious, 03.07.2021 21:43
    +3
    Александр Науменко, 03.07.2021 21:39
    Звичайна деза.
    Малиновского нет в заявке, то есть на поле он уже точно не выйдет.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 03.07.2021 21:42
    -1
    Отмазок напилили - перебор! Заранее даже тренер сборной сказал что это уже бонус- более ущербного настроя на матч я не слышал, наверное в раздевалке" только не слейте более 5...фу
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 03.07.2021 21:41
    +2
    Прошлись по Риму и травмьі...или в самолете...Шева готовит причиньі....я уже думаю что б не разорвали +3 мяча...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2021 21:41
    +3
    Ну в принципі в супер бойовому складі шансів майже не було, а тепер просто можна на розслабоні дивитися цей матч. Легка прогулянка для англійців. Буду дуже радий, якщо помиляюсь
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 03.07.2021 21:40
    -3
    ... а я поставив 100 грн, що він забє... коеф 9,5 був...
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 03.07.2021 21:39
    -5
    Звичайна деза.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 03.07.2021 21:39
    0
    Судакова* т9
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 03.07.2021 21:39
    +4
    Не мудрено. Против Швеции заруба была. С другой стороны можно было бы попробовать и "резервистов". Того же Чудакова/безуса...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 03.07.2021 21:37
    +7
    Удачі Україні! Надіємось на чудо!
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.07.2021 21:36
    +13
    Наші вже всі побиті і ледь живі(( Якщо пройдуть далі то це буде реальне геройство
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.07.2021 21:36
    +13
    Наші вже всі побиті і ледь живі(( Якщо пройдуть далі то це буде реальне геройство
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 03.07.2021 21:37
    +7
    Удачі Україні! Надіємось на чудо!
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 03.07.2021 21:39
    +4
    Не мудрено. Против Швеции заруба была. С другой стороны можно было бы попробовать и "резервистов". Того же Чудакова/безуса...
    Ссылка
    viktorious
    online
      viktorious, 03.07.2021 21:43
    +3
    Александр Науменко, 03.07.2021 21:39
    Звичайна деза.
    Малиновского нет в заявке, то есть на поле он уже точно не выйдет.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2021 21:41
    +3
    Ну в принципі в супер бойовому складі шансів майже не було, а тепер просто можна на розслабоні дивитися цей матч. Легка прогулянка для англійців. Буду дуже радий, якщо помиляюсь
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 03.07.2021 21:41
    +2
    Прошлись по Риму и травмьі...или в самолете...Шева готовит причиньі....я уже думаю что б не разорвали +3 мяча...
    Ссылка
    jam79
    online
      jam79, 03.07.2021 21:44
    +1
    ALKOSruLKA, 03.07.2021 21:40
    ... а я поставив 100 грн, що він забє... коеф 9,5 був...
    Повернення
    Ссылка
    kryakr
    online
      kryakr, 03.07.2021 21:49
    0
    Офигеть! Что с Малиной?
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 03.07.2021 21:39
    0
    Судакова* т9
    Ссылка
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