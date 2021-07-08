Гарет САУТГЕЙТ: «Пенальти? Думаю, VAR все проверили и поддержали судью»

Тренер англичан прокомментировал момент

  • 08.07.2021 10:29
  • 497 просмотров
  • 2 комментария
Гарет САУТГЕЙТ: «Пенальти? Думаю, VAR все проверили и поддержали судью»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии обыграла команду Дании в полуфинале Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:1. 

Решающий гол на 104-й минуте забил Гарри Кейн. Поводом для дискуссий стало назначение пенальти, после падения Рахима Стерлинга в штрафной зоне.

«Я не видел эпизода с пенальти. Не знаю, как это выглядело. Есть VAR, так что я полагаю, что они всё проверили и поддержали решение главного арбитра.

Считаю, что у сборной Дании есть несколько потрясающих футболистов. Датчане выдохлись ближе к концу, но они провели невероятный турнир, и я должен поздравить их с этим», - сказал Саутгейт.

В финале Евро-2020 сборная Англии 11 июля сыграет против национальной команды Италии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    onco-clown
    online
      onco-clown, 08.07.2021 10:57
    0
    пеналь 50 на 50 я бы сказал
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 08.07.2021 10:48
    -2
    Купили вы этот пенальти или var был полностью за Англию но вам это не поможет Италия вас сделает в финале!
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 08.07.2021 10:57
    0
    пеналь 50 на 50 я бы сказал
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности