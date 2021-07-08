Гарет САУТГЕЙТ: «Пенальти? Думаю, VAR все проверили и поддержали судью»

Сборная Англии обыграла команду Дании в полуфинале Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:1.

Решающий гол на 104-й минуте забил Гарри Кейн. Поводом для дискуссий стало назначение пенальти, после падения Рахима Стерлинга в штрафной зоне.

«Я не видел эпизода с пенальти. Не знаю, как это выглядело. Есть VAR, так что я полагаю, что они всё проверили и поддержали решение главного арбитра.

Считаю, что у сборной Дании есть несколько потрясающих футболистов. Датчане выдохлись ближе к концу, но они провели невероятный турнир, и я должен поздравить их с этим», - сказал Саутгейт.

В финале Евро-2020 сборная Англии 11 июля сыграет против национальной команды Италии.