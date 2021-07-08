Европейские СМИ: «Пенальти в ворота Дании — спорный и сомнительный»

Сборная Англии вышла в финал Евро-2020 благодаря неоднозначному одиннадцатиметровому

  • 08.07.2021 06:30
  • 11390 просмотров
  • 5 комментариев
Европейские СМИ: «Пенальти в ворота Дании — спорный и сомнительный»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии на «Уэмбли» обыграла Данию со счетом 2:1. Победный мяч в овертайме забил форвард английской команды Гарри Кейн после назначения пенальти за фол Мехле на Стерлинге.

Но многие европейские СМИ усомнились в правомерности назначения одиннадцатиметрового удара в пользу англичан.

«Англия вышла в финал Евро благодаря спорной победе над Данией», — пишет испанское издание Marca.

«Датский вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель в Премьер-лиге постоянно сталкивается с теми же соперниками.

В овертайме Стерлинг упал в борьбе с защитниками, а арбитр Маккелли указал на одиннадцатиметровую отметку. Датский голкипер справился с ударом Кейна, но против добивания был бессилен.

Спорный пенальти: Стерлинг упал на газон, но… его вообще касались?», — отмечает Marca.

«В финал с Кейном и VAR», — говорится в заголовке еще одного испанского издания AS.

«Дания была на краю пропасти, куда ее наконец столкнул нидерландский рефери Маккелли, который, воодушевившись атмосферой, назначил пенальти, который больше напоминал нырок Стерлинга, чем фол защитника. Шмейхель парировал удар Кейна, но не смог справиться с добиванием. Судьям следует быть более внимательными.

Англия в финале — спустя столько лет и поколений. Не без страданий и не без помощи рефери», — считает AS.

«Англия с Кейном и удачей в финале!», — говорится в заголовке немецкого издания Bild.

«Свисток раздался, когда Стерлинг на 102-й минуте ворвался в штрафную, и Мехле его слегка коснулся. Пенальти! Решающий пенальти, который впервые вывел Англию в финал чемпионата Европы, Кейн заставил поволноваться.

Второй мяч на поле перед назначением пенальти? А что говорится об этом в правилах? Если второй мяч мешает игре, она должна быть остановлена. Но судья, видимо, так не посчитал.

Сначала второй мяч, затем сомнительный пенальти… Этот вылет получился для датчан вдвойне горьким», — считает Bild.

«Кейн забил решающий гол после того, как Шмейхель отразил щедрый пенальти, подтвержденный VAR», — считает La Gazzetta dello Sport.

«Боги футбола протянули руку помощи Кейну после того, как Шмейхель отразил пенальти в его исполнении. Да, наказание было очень строгим. Стерлинг упал после легкого контакта с Мехле, судья дал свисток. VAR подтвердил, но сомнения остались», — рассуждает La Gazzetta dello Sport.

«Хорошие времена еще никогда не были настолько хорошими для ликующих фанатов, ведь Кейн творит историю Англии», — восхищается английское издание The Independent.

«Момент за моментом, сэйв за сэйвом — что-то должно было случиться. Ноги Стерлинга подкосились, а Кейн, в конце концов, забил. «Уэмбли» взорвался», — старательно обходит The Independent правомерность назначения пенальти.

«Англия врывается в финал Евро после триллера в овертайме… Теперь давайте сюда Италию!», — не скрывает радости The Sun.

«Стерлинг совершил еще один рывок и был сбит Мехле, Шмейхель смог отбить удар Кейна, но подбор остался за англичанином», — не видит ничего предосудительного в назначении одиннадцатиметрового The Sun.

«Англия побеждает Данию в овертайме и присоединяется к Италии в финале Евро», — не мудрствует L'Équipe.

«Неспособность найти лазейку во впечатляющей обороне сборной Дании привели к тому, что Англия получила право на сомнительный — чтобы не сказать щедрый! — пенальти после очередного прорыва Стерлинга. VAR подтвердил вердикт, и Кейн забил свой четвертый гол на Евро, причем великолепный Каспер Шмейхель отбил первый удар, но не справился с добиванием. «Уэмбли» смог выдохнуть», — считает L'Équipe.

В целом, большинство ведущих европейских СМИ считают пенальти, который принес победу сборной Англии над Данией, спорным и сомнительным. Похоже, нидерландский судья Маккелли сделал англичанам щедрый подарок.

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Михаил Шаповалов, Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    solart1964
    online
      solart1964, 08.07.2021 07:59
    0
    Стерлингу его подлость вернется, как и сборной Англии. Весь мир ругается, а УЕФА спокойно подсчитывает дополнительное баблишко от участия Англии в финале.
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 08.07.2021 07:56
    0
    Заслуженная победа! Дания только в первом тайме и бегала. Забил парень со штрафного красиво. А он не спорный был? То с одной точки били, то потом перетащили ближе к воротам. Ну забил, и молодец.
    А чего не вспоминают первые минуты, когда датчанин ногой откинул мяч Шмейхелю, а тому пришлось брать его в руки??? Это же свободный удар из штрафной!!! И это могло стать 1:0!
    Так что нечего тут жевать.
    Забыли уже гол Диего Марадоной на 54-й минуте четвертьфинала 13-го Чемпионата мира по футболу 1986 года против команды Англии.
    Англия больше всех в мире пострадала от беспредела судейского!!!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.07.2021 07:51
    0
    Дания заслужила играть в финале.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 08.07.2021 07:21
    0
    После левого пенальти не удивлюсь если главный санитарный врач Англии отменит финальный матч в связи "заболеванием" сборной Италии на коронавирус и победу присудят англичанам.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 08.07.2021 07:00
    +1
    Интересно если в финале будет овертайм и в ворота англичан поставят також же пенальти что тогда запоют британцы?)))
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 08.07.2021 07:00
    +1
    Интересно если в финале будет овертайм и в ворота англичан поставят також же пенальти что тогда запоют британцы?)))
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 08.07.2021 07:59
    0
    Стерлингу его подлость вернется, как и сборной Англии. Весь мир ругается, а УЕФА спокойно подсчитывает дополнительное баблишко от участия Англии в финале.
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 08.07.2021 07:56
    0
    Заслуженная победа! Дания только в первом тайме и бегала. Забил парень со штрафного красиво. А он не спорный был? То с одной точки били, то потом перетащили ближе к воротам. Ну забил, и молодец.
    А чего не вспоминают первые минуты, когда датчанин ногой откинул мяч Шмейхелю, а тому пришлось брать его в руки??? Это же свободный удар из штрафной!!! И это могло стать 1:0!
    Так что нечего тут жевать.
    Забыли уже гол Диего Марадоной на 54-й минуте четвертьфинала 13-го Чемпионата мира по футболу 1986 года против команды Англии.
    Англия больше всех в мире пострадала от беспредела судейского!!!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.07.2021 07:51
    0
    Дания заслужила играть в финале.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 08.07.2021 07:21
    0
    После левого пенальти не удивлюсь если главный санитарный врач Англии отменит финальный матч в связи "заболеванием" сборной Италии на коронавирус и победу присудят англичанам.
    Ссылка
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