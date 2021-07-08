Они сыграют на Уэмбли. Стали известны финалисты Евро-2020

Вечером 7 июня в Лондоне стал известен второй финалист Евро-2020.

В полуфинальном матче между Англией и Данией хозяева поля выиграли в экстратайме (2:1 д.в.) и вышли в финал.

Днем ранее сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).

Финальный поединок между Италией и Англией состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли».

Евро-2020

Лондон, Англия

1/2 финала

6 июля. 22:00. Италия – Испания – 1:1 (пен. 4:2)

– Испания – 1:1 (пен. 4:2) 7 июля. 22:00. Англия – Дания – 2:1 (д.в.)

Финал

11 июля. 22:00. Италия – Англия

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