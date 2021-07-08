Они сыграют на Уэмбли. Стали известны финалисты Евро-2020

Финальный поединок между Италией и Англией состоится 11 июля в Лондоне

  • 08.07.2021 00:40
  • 752 просмотра
  • 5 комментариев
Они сыграют на Уэмбли. Стали известны финалисты Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 июня в Лондоне стал известен второй финалист Евро-2020.

В полуфинальном матче между Англией и Данией хозяева поля выиграли в экстратайме (2:1 д.в.) и вышли в финал.

Днем ранее сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).

Финальный поединок между Италией и Англией состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли».

Евро-2020

Лондон, Англия

1/2 финала

  • 6 июля. 22:00. Италия – Испания – 1:1 (пен. 4:2)
  • 7 июля. 22:00. Англия – Дания – 2:1 (д.в.)

Финал

  • 11 июля. 22:00. Италия – Англия

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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      1. Крупная победа Италии
    • 45.45% (5)
      2. Минимальная победа Италии
    • 9.09% (1)
      3. Победа Италии по пенальти
    • 18.18% (2)
      4. Победа Англии по пенальти
    • 27.27% (3)
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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.07.2021 01:55
    0
    То что судья судил за Англию, доказывает еще и тот факт, что он даже не посмотрел повтор момента с пенальти.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.07.2021 01:52
    0
    А с вторым мячем на поле, это вообще цирк!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.07.2021 01:13
    +1
    Barsa_che, 08.07.2021 00:59
    После убийства судьями Дании, теперь еще многие годы, будут болеть против Англии.
    Стало быть ты многие годы против Барсы после Овребе болеешь? Или то было другое?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.07.2021 00:59
    -2
    После убийства судьями Дании, теперь еще многие годы, будут болеть против Англии.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.07.2021 00:48
    -2
    Почему у англичан оттопыренные большие уши?
    Потому, что они приводят своих детей на берег Ла-Манша и приподымая их за уши , говорят:
    "Вон там живут французы - двухкратные Чемпионы Европы по футболу!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.07.2021 01:13
    +1
    Barsa_che, 08.07.2021 00:59
    После убийства судьями Дании, теперь еще многие годы, будут болеть против Англии.
    Стало быть ты многие годы против Барсы после Овребе болеешь? Или то было другое?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.07.2021 01:55
    0
    То что судья судил за Англию, доказывает еще и тот факт, что он даже не посмотрел повтор момента с пенальти.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.07.2021 01:52
    0
    А с вторым мячем на поле, это вообще цирк!
    Ссылка
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