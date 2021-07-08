Они сыграют на Уэмбли. Стали известны финалисты Евро-2020

Вечером 7 июня в Лондоне стал известен второй финалист Евро-2020.
В полуфинальном матче между Англией и Данией хозяева поля выиграли в экстратайме (2:1 д.в.) и вышли в финал.
Днем ранее сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).
Финальный поединок между Италией и Англией состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли».
Евро-2020
Лондон, Англия
1/2 финала
- 6 июля. 22:00. Италия – Испания – 1:1 (пен. 4:2)
- 7 июля. 22:00. Англия – Дания – 2:1 (д.в.)
Финал
- 11 июля. 22:00. Италия – Англия
Сетка турнира
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Потому, что они приводят своих детей на берег Ла-Манша и приподымая их за уши , говорят:
"Вон там живут французы - двухкратные Чемпионы Европы по футболу!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.