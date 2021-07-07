Вице-президент Ворсклы: «Предложенные Кулачу условия остаются в силе»

Олег Лысак – о ситуации вокруг Владислава Кулача

  • 07.07.2021 23:54
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Вице-президент Ворсклы: «Предложенные Кулачу условия остаются в силе»
© СК Днепр-1. Владислав Кулач

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал уход из клуба форварда Владислава Кулача:

«Пробовали договориться, но не вышло. Есть принципиальные позиции, на которых обе стороны стояли по-своему. Просьба поднять зарплату до 20 тысяч евро? Я не хочу это комментировать. Пусть все это останется в кабинете.

Если он захочет – вернется, предложеные нами условия остаются в силе. Выбирать – его прерогатива. Никакого напряжения. Я поминаю его как футболиста и надеюсь, что он поймет нас как клуб».

Сейчас Кулач находится на просмотре в «Динамо» Киев.

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Источник — FanDay

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