Федерико КЬЕЗА: «Испания играла хорошо, но мы терпели»

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал победу над Испанией в серии пенальти в полуфинале Евро-2020:

«Это была серьезная битва, и мы можем только поздравить Испанию. Они играли хорошо, но мы терпели как команда, мы держались вместе до последнего пенальти.

Посмотрим, кто будет нашим соперником, но мы очень рады. Я помог команде с голом, но в первую очередь я помогал обороняться, и нам это было нужно до самого конца. Все работали вместе.

Тренер сказал нам, что Испания может оставить нам шансы в контратаках. Джиджо дал мяч Марко, потом Чиро, я увидел ситуацию два в два и быстро воспользовался ей.

Финал? Как говорит тренер, один сантиметр за раз. Это касается и финала в том числе. Нужно восстановиться, но мы будем готовы».

Напомним, Кьеза был признан лучшим игроком матча Италия – Испания.