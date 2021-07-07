Федерико КЬЕЗА: «Испания играла хорошо, но мы терпели»

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал победу над Испанией в серии пенальти в полуфинале Евро-2020:
«Это была серьезная битва, и мы можем только поздравить Испанию. Они играли хорошо, но мы терпели как команда, мы держались вместе до последнего пенальти.
Посмотрим, кто будет нашим соперником, но мы очень рады. Я помог команде с голом, но в первую очередь я помогал обороняться, и нам это было нужно до самого конца. Все работали вместе.
Тренер сказал нам, что Испания может оставить нам шансы в контратаках. Джиджо дал мяч Марко, потом Чиро, я увидел ситуацию два в два и быстро воспользовался ей.
Финал? Как говорит тренер, один сантиметр за раз. Это касается и финала в том числе. Нужно восстановиться, но мы будем готовы».
Напомним, Кьеза был признан лучшим игроком матча Италия – Испания.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.