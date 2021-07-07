Англия – Дания. Кейн, Маунт и Стерлинг. Стартовые составы команд

7 июля в 22:00 пройдет поединок 1/2 финала Евро-2020

  • 07.07.2021 20:50
  • 641 просмотр
  • 1 комментарий
Англия – Дания. Кейн, Маунт и Стерлинг. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 июля в матче 1/2 финала Евро-2020 сойдутся сборные Англии и Дании.

Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Англия – Дания. Стартовые составы команд

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестегор, Кьер, Кристенсен, Мехле, Штригер, Дилейни, Хойберг, Дамсгор, Дольберг, Брэйтуэйт.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 21:20
    0
    NAglo-Saxons go home !!!
    Играют дома, на Уэмбли ??! Тогда недалеко идти !!!
    Финал Италия-Дания !!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 21:20
    0
    NAglo-Saxons go home !!!
    Играют дома, на Уэмбли ??! Тогда недалеко идти !!!
    Финал Италия-Дания !!!
    Ссылка
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