Англия – Дания. Кейн, Маунт и Стерлинг. Стартовые составы команд

7 июля в матче 1/2 финала Евро-2020 сойдутся сборные Англии и Дании.
Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия – Дания. Стартовые составы команд
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн.
Дания: Шмейхель, Вестегор, Кьер, Кристенсен, Мехле, Штригер, Дилейни, Хойберг, Дамсгор, Дольберг, Брэйтуэйт.
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Источник — Sport.ua
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