Новичок Металлиста: «Здесь просто сумасшедший проект, большое будущее»

Опытный полузащитник Евгений Банада покинул «Александрию» и отправился в Первую лигу, куда его пригласил обновленный «Металлист».

- В прессе была разнообразная информация о вашем новом клубе: СК Днепр-1, Ворскла, Кривбасс. Имели большой выбор?

- Да, вариантов хватало: и в Украине, и в зарубежных чемпионатах. Называть потенциальные клубы сейчас нет смысла - это уже в прошлом. Впрочем выбирать действительно было из чего.

- Почему все же остановились на Металлисте?

- Наверное, дело в разговорах с главным тренером и президентом клуба. Они меня убедили. Позвонили мне, я почувствовал серьезную заинтересованность. К тому же Металлист - это просто сумасшедший проект. Здесь - большое будущее.

- Вы являетесь одним из большой группы недавних новичков Металлиста, среди которых выделяются легионеры Маилтон и Риаскос.

- Они хорошие исполнители, сразу видно, что это качественное усиление. Также отмечу француза Фареса Балули, который уже ранее приехал в Харьков. Это также классный полузащитник. Заметно, что собирается хороший коллектив. Возможно, к началу сезона еще кто-то подъедет и у нас будет сильная команда.