Андрей ШЕВЧЕНКО: «Благодарю итальянских фанатов, которые нас поддержали»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку сборной Украины на Евро-2020 и поздравил сборную Италии с выходом в финал турнира.

«Сердечная благодарность от меня и от всего украинского народа болельщикам «Милана» и всем итальянским фанатам, которые поддержали нас в этом европейском путешествии. Поздравляем Роберто Манчини, его штаб и всю сборную Италии с тем, что они сделали, и с выходом в финал», — написал Шевченко.

В 1/4 финала Евро-2020, который прошел в Риме, Украина проиграла Англии со счетом 0:4.