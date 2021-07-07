Андрей ШЕВЧЕНКО: «Благодарю итальянских фанатов, которые нас поддержали»

Наставник сборной Украины обратился к итальянским любителям футбола

  • 07.07.2021 16:12
  • 372 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Благодарю итальянских фанатов, которые нас поддержали»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку сборной Украины на Евро-2020 и поздравил сборную Италии с выходом в финал турнира.

«Сердечная благодарность от меня и от всего украинского народа болельщикам «Милана» и всем итальянским фанатам, которые поддержали нас в этом европейском путешествии. Поздравляем Роберто Манчини, его штаб и всю сборную Италии с тем, что они сделали, и с выходом в финал», — написал Шевченко.

В 1/4 финала Евро-2020, который прошел в Риме, Украина проиграла Англии со счетом 0:4.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.07.2021 16:36
    -1
    Вот там и оставайся
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    rain
    online
      rain, 07.07.2021 16:30
    -2
    С женой разобрался? Чего она, американка, щеголяла в футболке Англии в Инсте перед игрой? Теперь то пусть хоть с ног до головы в Англию наряжается.
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    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 07.07.2021 16:26
    -3
    Та ніхто вас не підтримав, посміховисько. Не було шо підтримувати !
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