Александр ДЕНИСОВ: «Мне очень интересно увидеть финал Италия – Англия»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу Италии над Испанией (1:1, серия пенальти – 4:2) в матче 1/2 финала Евро-2020.

«С первых минут появился на поле Эрик Гарсия, который вышел вместо Пау Торреса. Спинаццола не мог сыграть. Вместо него вышел Эмерсон. Испания это та сборная, которая набирала по ходу турнира. У Италии нет звезд. Очень большая заслуга Манчини, что он собрал эту команду под свое видение. Нельзя сказать, что у Испании также есть какие-то звезды. Бускетс и Альба – хорошо, но мало. Унаи Симон привез с Хорватией, потом выдал хороший матч со Швейцарией, сегодня опять побежал куда-то в лес.

Мне очень интересно увидеть финал Италия – Англия, и то, как Манчини попытается нейтрализовать примитивные голевые атаки англичан. У Педри в первом тайме стопроцентная точность передач. Манчини убрал Иммобиле. Инсинье пошел в центр нападения. Манчини отошел от игры с чистым нападающим. Я бы похвалил то решение, что разрешили делать шесть замен. Италия выходит в финал Евро-2020. Мы их хвалили на протяжении всего турнира. Это был самый сложный матч сборной Италии. На мой взгляд, по потенциалу Энрике выше Манчини. Манчини – тренер достаточно среднего уровня. Но Манчини меня удивил и очаровал», - сказал Денисов.