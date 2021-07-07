ХАРЧЕНКО: «Надо постараться провести следующий чемпионат мира в Украине»

Специалист – об отказе Украины выступать на пляжном Мундиале в Москве

  • 07.07.2021 12:48
  • 642 просмотра
  • 2 комментария
ХАРЧЕНКО: «Надо постараться провести следующий чемпионат мира в Украине»
© beachsoccer.org.ua

Почетный президент ассоциации пляжного футбола Украины Сергей Харченко прокомментировал решение Украинской ассоциации футбола не отправлять сборную Украины на финальную часть чемпионата мира в Москву.

«С 2016 года не являюсь спортивным чиновником, поэтому могу сказать только, как болельщик. Наше государство приняло решение запретить сборной по пляжному футболу ехать на финал ЧМ в Москву, поэтому нам остается смириться и принять его таким, какое оно есть. Решение надо выполнять.

Не нужно ли было играть отборочный турнир? Наверное, нашим футбольным чиновникам можно было прочитать эту ситуацию заблаговременно, предвидеть ее. Можно сказать, что никто не ожидал, что наша команда выйдет в финал, но такая политика должна быть системной, чтобы просчитать такой исход. Но после драки кулаками не машут, поэтому остается принять решение государства.

Боролись ли бы украинцы за титул чемпионов в Москве? Не будем гадать. Но, на мой взгляд, сейчас у нас самая сильная сборная по пляжному футболу за последние шесть лет, с того момента, как Украина выиграла Евро в 2016 году. Матч со Швейцарией показал, что команда на сумасшедшем ходу.

Думаю, теперь нам надо объединиться, чтобы постараться провести следующий чемпионат мира в Украине, и тогда мы точно примем в нем участие», - сказал Харченко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 13:10
    0
    Да кто нам даст его ЧМ провести, после последних фортелей !
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 07.07.2021 13:02
    0
    лаптеногі цапи цього не допустять, але раз збірна й справді така сильна, - хай доведуть це в наступних змаганнях... Я думаю любителі мельдонію не для того організовували в себе форум, щоб віддати трофей комусь іншому (тим більше "братській" Україні).
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 13:10
    0
    Да кто нам даст его ЧМ провести, после последних фортелей !
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 07.07.2021 13:02
    0
    лаптеногі цапи цього не допустять, але раз збірна й справді така сильна, - хай доведуть це в наступних змаганнях... Я думаю любителі мельдонію не для того організовували в себе форум, щоб віддати трофей комусь іншому (тим більше "братській" Україні).
    Ссылка
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