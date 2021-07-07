Виктор ВАЦКО: «Италия завоевала сердца футбольной Европы»

Известный комментатор – о первом финалисте Евро-2020

  • 07.07.2021 12:11
  • 1210 просмотров
  • 4 комментария
Виктор ВАЦКО: «Италия завоевала сердца футбольной Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу Италии над Испанией (1:1, серия пенальти – 4:2) в матче 1/2 финала Евро-2020.

«С точки зрения стартового состава сборной Испании, много кого удивило, что Луис Энрике сыграл без чистого центрфорварда. Вполне вероятно, он хотел доминировать на футбольном поле, в том числе, за счет ложной девятки. Энрике не рискнул выставить двух левоногих центральных защитников. Он отдал предпочтение молодому Гарсии, а не опытному Пау Торресу. Ключевой момент – Ольмо играл на острие атаки, Ферран слева, Оярсабаль на правом фланге атаки. Все ожидали противостояние Мораты против Кьеллини и Бонуччи. Вопрос был в том, кто будет контролировать мяч.

Было видно, что итальянцы взяли идею Петковича – попытка нейтрализировать Бускетса, замедлить переход из обороны в атаку. Но Испания переиграла сегодня Италию. Они заслужили победить в основное время. Мне Испания очень понравилась своей командной и индивидуальной работой. Италия не имела на этом Евро такого сильного и последовательного соперника. Единственная проблема испанцев – нереализованные моменты. За первый тайм у Италии один удар по воротам соперника.

На этом Евро все хвалили треугольник в центре поля сборной Италии: Жоржиньо, Барелла, Вератти. Сегодня Испания заставила их бегать без мяча. Я не согласен с тем, что у Испании нет звезд. Педри – восходящая звезда.

Вератти очень быстро организовал голевую атаку. Он – итальянский Хави. Гарсия пытался накрыть удар Кьезы. Бускетс не добежал за Кьезой. Мне кажется, Гарсия и Лапорт помешали здесь друг другу. Начать играть без центрфорварда – ошибка Манчини. В моменте с голом испанцев, Лапорт отдал топ-пас. Мората очень грамотно разобрался в ситуации. При счете 1:0 Манчини делал все замены на удержание счета. Он выпустил Толои вместо Эмерсона. Если говорить об атаке, Толои - это антиСпинаццола.

При счете 1:1 Манчини выпустил Белотти и Локателли. Добавил свежести в центр поля и выпустил центрфорварда. Но это не помогло. Выходя на серию пенальти, итальянцы были очень уверенны в Доннарумме. Он выдает сильный чемпионат Европы. Ольмо бил в девятку, но что-то пошло не так. Морено забил все пенальти в этом сезоне, за исключением матча с Польшей. Лучше всех пенальти пробил Жоржиньо. Испания понравилась тем, что против любого соперника играла в доминирующий футбол. Италия – команда, которая завоевала сердца футбольной Европы. Манчини изменил команду, которая не попала на чемпионат Мира-2018. Он поменял стиль игры. Италия не проигрывает 33 матча подряд. Но сборная Испании создала сегодня очень много проблем. Испания – очень перспективная команда. Я не согласен с тем, что лучшим игроком матча признали Кьезу. Для меня это Доннарумма», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 07.07.2021 13:18
    0
    я за Італію був с самого початку, мріяв про фінал з ними) хоча розумів, що шансів трохи більше нуля)
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 07.07.2021 13:08
    0
    rain, 07.07.2021 12:41
    Какой её части? Вся Украина за Дефендер и Англию с рождения.)
    з якого дива?
    Ссылка
    rain
    online
      rain, 07.07.2021 12:41
    -3
    Какой её части? Вся Украина за Дефендер и Англию с рождения.)
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 07.07.2021 12:36
    +3
    Не ожидал что эта Испания будет настолько доминировать над этой Италией...
    Правильно Витя говорит - реализация подвела...
    Что будет с этими молодыми сборными через 2-3 года? Это будут реально машины...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 07.07.2021 12:36
    +3
    Не ожидал что эта Испания будет настолько доминировать над этой Италией...
    Правильно Витя говорит - реализация подвела...
    Что будет с этими молодыми сборными через 2-3 года? Это будут реально машины...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.07.2021 13:18
    0
    я за Італію був с самого початку, мріяв про фінал з ними) хоча розумів, що шансів трохи більше нуля)
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 07.07.2021 13:08
    0
    rain, 07.07.2021 12:41
    Какой её части? Вся Украина за Дефендер и Англию с рождения.)
    з якого дива?
    Ссылка
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