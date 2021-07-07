ФОТО. Инсинье посвятил победу над Испанией травмированному Спинаццоле

Скуадра Адзурра вышла в финал чемпионата Европы 2020

  • 07.07.2021 03:41
  • 15 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Инсинье посвятил победу над Испанией травмированному Спинаццоле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).

Игрок сборной Италии Лоренцо Инсинье посвятил победу защитнику Леонардо Спинаццоле.

Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Его увезли на носилках, на восстановление игроку потребуется от 6 до 12 месяцев.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 07.07.2021 04:22
    0
    Респект! Спіна, тобі швидкого одужання і в Рому та Збірну!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 07.07.2021 04:22
    0
    Респект! Спіна, тобі швидкого одужання і в Рому та Збірну!
    Ссылка
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