ФОТО. Инсинье посвятил победу над Испанией травмированному Спинаццоле

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).
Игрок сборной Италии Лоренцо Инсинье посвятил победу защитнику Леонардо Спинаццоле.
Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Его увезли на носилках, на восстановление игроку потребуется от 6 до 12 месяцев.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.