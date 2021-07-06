6 июля в матче 1/2 финала Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Испании.
Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия – Испания. Иммобиле против Феррана Торреса. Стартовые составы
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Ойярсабаль, Дани Ольмо.
Источник — УЕФА
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