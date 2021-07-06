Италия – Испания. Иммобиле против Феррана Торреса. Стартовые составы

6 июля в 22:00 в Лондоне пройдет первый полуфинал Евро-2020

  • 06.07.2021 20:50
  • 2555 просмотров
  • 1 комментарий
Италия – Испания. Иммобиле против Феррана Торреса. Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

6 июля в матче 1/2 финала Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Испании.

Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Италия – Испания. Иммобиле против Феррана Торреса. Стартовые составы

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Ойярсабаль, Дани Ольмо.

 

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Источник — УЕФА

(10 голосов)

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Комментарии
    Anatoly
    online
      Anatoly, 06.07.2021 21:27
    -1
    2:0 Испания выиграет.
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