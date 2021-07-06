Маурицио САРРИ: «Де Дзерби правильно поступил, перейдя в Шахтер»

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри похвалил своего коллегу Роберто Де Дзерби за переход в донецкий «Шахтер»:

«Мне действительно нравится Де Дзерби. Впечатляет, что он в таком возрасте выбирает опыт за границей, и нет ни одного гранда, который бы подумал о нем.

Считаю, что он правильно поступил, перейдя в «Шахтер». Жаль, что его не будет в нашем чемпионате. Есть и другие хорошие молодые парни, как Итальяно и другие, но я считаю, что Де Дзерби показал, что способен тренировать большой клуб».

Ранее Сарри рассказал о трудностях работы с Криштиану Роналду.