Маурицио САРРИ: «Де Дзерби правильно поступил, перейдя в Шахтер»

Наставник «Лацио» похвалил Роберто Де Дзерби

  • 06.07.2021 18:41
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Маурицио САРРИ: «Де Дзерби правильно поступил, перейдя в Шахтер»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри похвалил своего коллегу Роберто Де Дзерби за переход в донецкий «Шахтер»:

«Мне действительно нравится Де Дзерби. Впечатляет, что он в таком возрасте выбирает опыт за границей, и нет ни одного гранда, который бы подумал о нем.

Считаю, что он правильно поступил, перейдя в «Шахтер». Жаль, что его не будет в нашем чемпионате. Есть и другие хорошие молодые парни, как Итальяно и другие, но я считаю, что Де Дзерби показал, что способен тренировать большой клуб».

Ранее Сарри рассказал о трудностях работы с Криштиану Роналду.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

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