Маурицио САРРИ: «С Роналду сложно работать, это создает проблемы»

Бывший тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который недавно возглавил «Лацио», вспомнил о трудных моментах в работе с Криштиану Роналду:

«Работать с Роналду нелегко. Он международный бренд, его личные интересы необходимо сочетать с командными, это создает проблемы. Но я лучше справлюсь с работой тренера, а не менеджера. Мне это не нравится, мне быстро становится скучно.

С Роналду сложно работать, но он дает много положительного. Он все-таки добывает важные результаты. Роналду больше, чем команда или клуб. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах».