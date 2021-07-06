Маурицио САРРИ: «С Роналду сложно работать, это создает проблемы»

Экс-тренер «Ювентуса» - о работе со звездным португальцем

  • 06.07.2021 17:30
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Маурицио САРРИ: «С Роналду сложно работать, это создает проблемы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который недавно возглавил «Лацио», вспомнил о трудных моментах в работе с Криштиану Роналду:

«Работать с Роналду нелегко. Он международный бренд, его личные интересы необходимо сочетать с командными, это создает проблемы. Но я лучше справлюсь с работой тренера, а не менеджера. Мне это не нравится, мне быстро становится скучно.

С Роналду сложно работать, но он дает много положительного. Он все-таки добывает важные результаты. Роналду больше, чем команда или клуб. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах».

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Источник — Sportitalia

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