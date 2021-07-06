ВИДЕО. Как Хочолава попрощался с Шахтером

Центральный защитник Давид Хочолава, который накануне оформил свой трансфер в датский «Копенгаген», вернулся в расположение тренировочного лагеря «Шахтера» на сборах в Австрии.

28-летний грузин тепло попрощался с теперь уже бывшими товарищами по команде, которые желали Хочолаве удачи, а также проводили с газона аплодисментами.

Напомним, Хочолава подписал 4-летний контракт с «Копенгагеном». По неофициальной информации, его трансфер обошелся датскому клубу в 2 миллиона евро, а еще 2 миллиона евро в договоре предусмотрены в виде бонусов.