ВИДЕО. Как Хочолава попрощался с Шахтером

Грузинский защитник продолжит карьеру в чемпионате Дании

  • 06.07.2021 11:05
  • 769 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как Хочолава попрощался с Шахтером
© ФК Шахтер. Давид Хочолава

Центральный защитник Давид Хочолава, который накануне оформил свой трансфер в датский «Копенгаген», вернулся в расположение тренировочного лагеря «Шахтера» на сборах в Австрии.

28-летний грузин тепло попрощался с теперь уже бывшими товарищами по команде, которые желали Хочолаве удачи, а также проводили с газона аплодисментами.

Напомним, Хочолава подписал 4-летний контракт с «Копенгагеном». По неофициальной информации, его трансфер обошелся датскому клубу в 2 миллиона евро, а еще 2 миллиона евро в договоре предусмотрены в виде бонусов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 11:29
    -1
    CheMP, 06.07.2021 11:14
    ещё не вечер
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 06.07.2021 11:14
    -2
    dd dent, 06.07.2021 11:13
    Думал шахта салют запустит
    ещё не вечер
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 11:13
    -2
    Думал шахта салют запустит
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 06.07.2021 11:11
    +1
    удачи,Давид! твоё время в Черноморце было, надеюсь, для тебя отличным опытом
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 06.07.2021 11:11
    +1
    удачи,Давид! твоё время в Черноморце было, надеюсь, для тебя отличным опытом
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности