ВИДЕО. Как Хочолава попрощался с Шахтером

Центральный защитник Давид Хочолава, который накануне оформил свой трансфер в датский «Копенгаген», вернулся в расположение тренировочного лагеря «Шахтера» на сборах в Австрии.
28-летний грузин тепло попрощался с теперь уже бывшими товарищами по команде, которые желали Хочолаве удачи, а также проводили с газона аплодисментами.
Напомним, Хочолава подписал 4-летний контракт с «Копенгагеном». По неофициальной информации, его трансфер обошелся датскому клубу в 2 миллиона евро, а еще 2 миллиона евро в договоре предусмотрены в виде бонусов.
Источник — Sport.ua
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